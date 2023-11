¿QUIÉN FUE BEATRIZ?, una historia de manipulación y engaño para legalizar el aborto

Ciudad de México.— La historia de Beatriz es contada a través de un video con voz e imagen de Guadalupe Batallán una joven activista provida, egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, voluntaria de Frente Joven y miembro de Fundación Libre.

El Canal de YouTube Observatorio de la Dignidad publicó el video ¿QUIÉN FUE BEATRIZ?, una historia de manipulación y engaño que se volvió el chivo expiatorio de corporaciones multinacionales para intentar legalizar el aborto.

Esta es la Historia de Beatriz y te la cuento yo porque ella ya no puede, dijo Guadalupe Batallán.

LEE Durante V Cumbre Transatlántica exigen a Corte Interamericana que actúe conforme a derecho en el Caso Beatriz

A través del video se narra la historia de Beatriz, una joven madre salvadoreña de escasos recursos que fue manipulada y utilizada por grupos abortistas que la condenaron al miedo para imponer el aborto en nuestro continente.

Beatriz ya tenía un hijo varón y quería ser mamá otra vez. Aunque le habían ofrecido esterilizarse, ella había rechazado la propuesta porque quería tener más hijos.

Beatriz tenía lupus, una enfermedad autoinmune que puede ser muy grave.

Durante su segundo embarazo, el lupus estaba controlado y el embarazo no amenazaba la vida de Beatriz. Desgraciadamente, su bebé, a quien su mamá llamó Leilani, también estaba enferma y fue diagnosticada con anencefalia.

Esto no le impedía tener conciencia, experimentar dolor, e incluso la probabilidad de que pudiera vivir meses o años. La discapacidad de Leilani no la hacía menos persona ni menos digna. Sin embargo, grupos abortistas presionaron a Beatriz para que solicitara un aborto, convenciéndola de que se iba a morir si no mataba a su beba, ya que, de todas formas, no iba a vivir. Algunos, incluso, siguen afirmando todavía que la niña, por su discapacidad, no estaba realmente viva.