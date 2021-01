Teletrabajo exige empleados con disciplina y productivos

Toluca.— Dos sucursales de una tienda de ropa en el municipio de Toluca, Estado de México, fueron suspendidas por estar en funcionamiento pese a ser un negocio no esencial.

Personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) detectó que el comercio ofrecía servicios que no están catalogados como esenciales y colocaron sellos de suspensión a las sucursales ubicadas en las colonias Francisco Murguía y Santa Clara de la capital mexiquense.

En lo que va de la contingencia sanitaria, la Coprisem ha suspendido 600 establecimientos por no cumplir con los protocolos sanitarios; ofrecer deficientes condiciones higiénico-sanitarias del lugar y del personal, no haber respetado el aforo y horarios establecidos; así como encontrar abiertos negocios considerados no esenciales.