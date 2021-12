Terminó la temporada de ciclones… logró frenar sequía

Ciudad de México.— El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que estará en la boleta presidencial del 2024 y puntual a la cita con la historia.

En entrevista, Monreal Ávila descartó que su inasistencia al informe del presidente López Obrador en el Zócalo le haya restado puntos de preferencia entre la militancia de Morena para una posible candidatura.

“Estoy muy tranquilo, la gente sabe que estoy trabajando y que en 250 mil asistentes no se nota si no voy. En cambio, sí se hubiera notado si aquí fallo (en el Senado) y preferí ser hombre del deber a ser hombre del placer”.

Monreal Ávila dijo no estar preocupado por la exposición mediática que han tenido el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto al Presidente López Obrador.

Incluso, dijo, “que sigan echándoles porras, no pasa nada”, en alusión a las muestras de apoyo que recibieron Ebrard y Sheinbaum durante el evento del presidente.

De acuerdo a una encuesta rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, difundida por el periódico Reforma, el canciller Marcelo Ebrard encabeza las preferencias con un 31% de la intención de voto, sólo un punto porcentual arriba de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que tiene el 30%.

LEE “¡Claudia presidenta!”, gritan a Sheinbaum en el Zócalo

En esa encuesta, Ricardo Monreal Ávila, obtuvo una preferencia del 12%, que para el senador son puntos muy buenos sin hacer nada.

“Si ya me dan 12 puntos sin hacer nada, imagínense cuando empiece a hacer. Marcelo es una gente buena, es un buen político, es un profesional de la política. Y la Jefa de Gobierno tiene mucho trabajo, o sea, ambos son excelentes cuadros políticos de Morena, no me voy a pelear con ellos”.

Respecto al método de selección del candidato de Morena, el senador reiteró que seguirá insistiendo en innovar y evolucionar a procesos democráticos.

“Yo me inclino por la elección primaria, no quiero entrar en contradicción con nadie, simplemente son argumentos técnicos. La encuesta para mí, es un método que ha sufrido desgastes y que no garantiza que surja el mejor o la mejor”, finalizó.

ebv