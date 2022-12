AMLO está convirtiendo a México en un país de cuarta: PAN

Ciudad de México.— El Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador miente, porque a cuatro años de su administración no hay resultados de gobierno, no hay crecimiento económico, no hay bienestar para los mexicanos, al contrario, los niveles de pobreza son cada vez más altos, hay más carencias, más corrupción, más impunidad y la inseguridad está desbordada.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, manifestó que a cuatro años de gobierno de la 4T, no solo hay un rotundo fracaso en la política económica, de seguridad, salud, equidad de género, sino que Morena y el presidente están convirtiendo a México en un país de cuarta.

“Falta gobierno, ya son cuatro años de excusas y falsas promesas. Cuatro años en donde los malos gobernantes de Morena han llevado al país a décadas de retraso, atraso en el cuidado del medio ambiente, en la defensa de los derechos y libertades, en la salud, niños sin medicamentos, sin vacunas, hospitales sin equipamiento, sin estructura. Están convirtiendo a México en un país de cuarta con las ocurrencias, viejas ideas y caprichos de López Obrador” lamentó el panista.

El presidente nacional del PAN concluyó que podría desmentir cada una de las 109 acciones que presume López Obrador en cuatro años de gobierno.

Hoy en México la gente vive con miedo, sin medicinas y ya no les alcanza para nada. pic.twitter.com/qkBKwJrsui — Marko Cortés (@MarkoCortes) December 1, 2022

“Un gobierno que persigue al INE y pone en riesgo la democracia, un gobierno que hizo un aeropuerto en el que ninguna compañía quiere volar, un tren hecho sin planificación, Refinerías que no refinan, un gobierno que divide, que polariza, que lastima a los ciudadanos al desaparecer la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo.

Cortés Mendoza puntualizó que con sus ocurrencias, ideas viejas, caprichos, el gobierno federal está convirtiendo a la gente en clientelas dependientes y manipulables, a México en un país de cuarta y hoy tenemos un país dividido, dividido por su presidente, su gobierno y su partido.

“A López Obrador se le ha olvidado que él debería ser el Presidente de todas y todos los mexicanos, no buscar cabecilla de pandilla. Esto no puede seguir, México tiene que cambiar con la fuerza de la sociedad y con Acción Nacional. ¡Urge cambiar de rumbo, urge cambiar a México!”, finalizó Marko Cortés.

