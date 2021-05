AMLO tiene otros datos de candidatos asesinados en campaña

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Sin impresionarse porque la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano lo hiciera responsable del asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora; el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el crimen, externó su pésame a la familia y se comprometió a que se realizará la investigación a fondo y se castigará a los responsables.

“Acerca del número de candidatos asesinados, son otros los datos que tenemos… hablaste de 32 candidatos (respondió a un reportero)… afortunadamente aunque eso no importa, lo que interesa es que no haya un solo ciudadano afectado, que no haya violencia, pero si llevamos un seguimiento porque tenemos este asunto todos los días”, dijo López Obrador.