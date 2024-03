El oscuro negocio de los vientres de alquiler, violencia y mercantilización del cuerpo femenino, denuncia diputada

Ciudad de México.— La directora de Unión Mujer, Paulina Amozurrutia, denunció que niñas y adolescentes son expuestas en redes sociales como objetos y mujeres erotizadas.

Amozurrutia preguntó porqué creer que las niñas se van a desarrollar plenas y fuertes cuando son forzadas a marchar ondeando banderas con LGBTI mientras todos aplauden.

La directora de Unión Mujer alertó que estas conductas colocan a las menores como “carne de cañón” para pedófilos.

Ofreció cifras respecto a que México ocupa el tercer lugar de violencia sexual infantil y el primer lugar en producción de pornografía infantil.

“El feminismo y sobre todo la lucha de este 8M debería de pujar para que esto ya no pase, para que las niñas tengan una autoestima fuerte que les permita tener una vocación, en donde no pongan como moneda de cambio su cuerpo y escuchen su corazón para que decidan ser, lo que ellas sueñan”.

Por ello, se pronunció en favor de una sociedad que proteja a las niñas del machismo y no tengan que pedir perdón, pero sobretodo “un México sin violencia que no las mate, que no las vulnere, que no las use, que no las vista en su infancia y adolescencia como mujeres prostitutas”, finalizó.

ebv