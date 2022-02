“Es protesta respetuosa, no ruptura”: AMLO sobre polémica con España

Ciudad de México.— Ante la escalada de reacciones en México y Europa por la propuesta de una ‘pausa’ en las relaciones con España, el presidente Andrés Manuel López Obrador reviró: “no dije que es ruptura, es una protesta respetuosa y fraterna por los abusos y agravios cometidos contra el pueblo de México en sexenios anteriores”.

Pero ahora, advirtió que los funcionarios de su gobierno “ya no se pondrán de tapete” ante los empresarios españoles que “insistieron en ver a nuestro país como tierra de conquista”.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador recomendó a sus críticos y a quienes cuestionaron el planteamiento de “pausa”, leer ‘Las Memorias Políticas de México’ en que su autor, Daniels Josephus, embajador estadounidense en México, quien manejó en forma muy inteligente las relaciones diplomáticas en el sexenio de Lázaro Cárdenas.

López Obrador aseguró que su declaración no afectará las relaciones con España y las inversiones de empresarios de ese país -que es el segundo socio comercial de México- “seguirán y lo que se pide es que sean con respeto y honestidad”.

Abundó que no habló de ruptura, sino de una pausa para serenar las relaciones y por el bien de los pueblos de ambas naciones.

“Lo que dije ayer es: ‘vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’. No hablé de ruptura, dije: ‘vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando que se va a saquear a México impunemente; ya eso pasó, fue una falta de respeto por la que deberían ofrecer hasta disculpas. No lo han hecho, no importa. Pero vamos a entrar a una etapa nueva”, comentó.

El mandatario insistió en que hay respeto entre ambos países, pero en los últimos tiempos, especialmente durante el periodo neoliberal, empresas españolas, impulsadas por el influyentismo, abusaron de México y de su población; “nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer, al grado que en cada sexenio había una empresa favorita”.

“No solo es que trabajen los altos funcionarios con estas empresas sino lo que nos cuesta este tipo de relación. Estamos hablando de subsidios, dinero del presupuesto que es de todos los mexicanos que, en vez de usarse para sacar de la pobreza al pueblo, se usaba para favorecer a estas empresas”, expresó.

El jefe del Ejecutivo federal explicó que la pausa que propuso tiene el fin de que los empresarios extranjeros en México no se sientan los dueños del país.

“No hay ninguna ruptura, si hace falta aclararlo. (…) No alcanzan a internalizar que esto ya es distinto, hay que estarles avisando y esto nos pasa con frecuencia. Tenemos que estarles diciendo que ya no es el tiempo en que venían y no hacían ningún trámite, se les ponían los funcionarios de tapete”, reiteró.

Recordó que el presidente del Consejo de Administración del Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) lo calificó como populista, pero no hay por qué rasgarse las vestiduras, simplemente ya no pueden sentirse los dueños del país.

José Vilchis (colaborador)

ebv