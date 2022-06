Funcionarios dejan responsabilidades para ir de “matraqueros”: senadora

Ciudad de México.— La senadora Kenia López Rabadán aseguró que la participación de funcionarios federales, legisladores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México del pasado domingo, en un acto partidista de Morena en Toluca, Estado de México, es completamente burda y ofensiva, rompe la legalidad y pone en peligro la democracia.

“Es tan burda y ofensiva la forma en que rompen la legalidad que hasta miembros de su partido se indignan y lo señalan. Les recordamos que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estipula que son actos anticipados de campaña, los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de las campañas”, indicó.

En conferencia de prensa en el marco de la Comisión Permanente, acompañada por legisladoras y legisladores del PAN, señaló que los funcionarios federales dejaron tiradas sus responsabilidades para irse de “matraqueros”, sin respeto a la legalidad y a las instituciones.

“Con estas acciones refrendan que hoy está en enorme peligro la democracia, las instituciones que nos dan certeza, que velan por los derechos y libertades que tanto nos han costado conseguir”, expuso la vicecoordinadora del PAN en el Senado.

Agregó que, mientras esos funcionarios acudían al Estado de México, el pasado fin de semana pasó a la historia como el segundo más violento del 2022, con 257 personas asesinadas en todo el país, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En ese mismo sentido, consideró que es evidente que en Morena no hay respeto por la ley, por el Estado de Derecho y que en sus prioridades no son las mismas que tienen millones de mexicanos.

“Su único objetivo es electoral, mientras cientos de miles están enfermos sin medicamentos, sin empleo, con la mortificación de que lo que ganan ya no les alcanza o con luto y dolor por la pérdida de un ser querido a consecuencia de la violencia. Los morenistas están concentrados en las urnas, mientras el país se les deshace entre las manos”, subrayó.

López Rabadán agregó que es evidente que la impunidad campea en todos los ámbitos, “pueden robar con descaro y no pasa nada; pueden financiar ilegalmente campañas políticas y no pasa nada; los familiares del Presidente pueden recibir contratos millonarios, tener conflictos de interés y no pasa nada”.

Puntualizó que los senadores de Acción Nacional continuarán señalando cualquier violación o atropello en contra del bienestar de los mexicanos.

“Así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, como senadoras y senadores no podemos ni debemos quedarnos callados. Los vamos a enseñar a respetar la Constitución, las leyes y a las y los mexicanos”, concluyó.

ebv