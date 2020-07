México acuerda con la ONU compra de medicamentos

México.— Voy a usar tapabocas hasta que se acabe la corrupción en México, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me voy a poner un tapabocas, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo el tapabocas, entonces ya voy a dejar de hablar”, señaló.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario respondió así al Partido Acción Nacional (PAN) que presentó una denuncia para que el Presidente utilice el cubrebocas y ponga el ejemplo.

El presidente no usará nunca cubrebocas, repetimos, no usará nunca cubrebocas… 🙊 pic.twitter.com/J69y1OPCBi — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 31, 2020

“Estaba yo viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubrebocas”, dijo el mandatario.

Llamó a los panistas a hacer una acuerdo a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya no me ponga mi tapabocas, para que ya no hable.

LEE Así será el Grito de Independencia

emc