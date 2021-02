Pide Monreal debatir regulación de redes sociales sin descalificaciones

Ciudad de México.— El senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que la regulación de las redes sociales es un asunto complejo; por lo que invitó a la ciudadanía a participar en el debate sobre su iniciativa en la materia. “Es un buen debate, no le rehuyamos y actuemos en consecuencia”.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena subrayó que en México es el momento de analizar este asunto, ya que tarde o temprano se regulará. Sin embargo, pidió llevar a cabo un debate sin descalificaciones y basado en argumentos.

Si hoy renunciamos, “por presiones de los poderosos, de las plataformas o del recurso económico”; será muy pobre nuestra exposición porque, más temprano que tarde se van a regular. “Entonces, estamos a tiempo para hacerlo con seriedad y con responsabilidad”.

El legislador subrayó que su iniciativa no contraviene el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que tiene por objeto regular la actuación de los proveedores de servicios de redes sociales en materia de contenidos, no en materia comercial, por lo que no invade la esfera del acuerdo.

Además, las disposiciones del T-MEC relativas a diversos compromisos de los Estados que son parte, específicamente el numeral 19.17.3, aún no se aplicará a México hasta después de tres años de la fecha de entrada en vigor del Tratado, plazo que a la fecha no ha transcurrido.

Montreal Ávila aseguró que incluso las mismas empresas de redes sociales han reconocido como ineludible arribar a este debate.

Recordó qué Nick Clegg, vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicaciones de Facebook, en días pasados; reconoció que las soluciones en torno a los problemas de las redes sociales sólo se darán a través de una regulación nueva e inteligente.

Del mismo modo, dijo que el presidente de Twitter, Jack Dorsey, declaró, después de cancelar la cuenta del expresidente Trump, que este tipo de acciones sentaban un precedente peligroso para la democracia.

En el país vecino del norte, agregó el senador, la semana pasada tres legisladores demócratas propusieron modificar la Ley para que las redes sociales tengan mayor responsabilidad sobre su uso.

También expuso que en la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales contempla que las grandes plataformas tengan la obligación de eliminar cualquier riesgo de su servicio que atente contra los derechos de expresión y de informarse a cada uno de sus usuarios.

La iniciativa se puede consultar en el siguiente enlace: https://ricardomonrealavila.com/regulacion-de-las-redes-sociales-en-mexico/

ebv