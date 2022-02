“Pregunta de Revocación de Mandato es confusa”, advierte López Obrador

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la pregunta de la consulta de Revocación de Mandato genera confusión y la gente va a necesitar “traductor”.

“Quiero transmitir algo a toda la gente. Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta, que primero no se conoce, la gente no sabe si va ser sí o no; entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar; y que ayuden porque es muy sencillo: debería ser sí o no, pero hasta ahora no creo que sepan”, refirió.