Proponen inscribir nombre de Benito Juárez en Muro de Honor del Senado

Ciudad de México.— El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué enlistó un proyecto que plantea realizar una Sesión Solemne para rendir un homenaje a Benito Juárez García e inscribir su nombre, con letras doradas, en el Muro de Honor del Senado de la República.

En la exposición de motivos de la iniciativa, que también suscribieron los integrantes de la Mesa Directiva, el legislador del PVEM expuso que el pensamiento juarista es un vivo ejemplo de sobreponer cualquier interés privado por el interés nacional.

“Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le ha señalado”.