“Veremos cómo estar en la boleta”: Ebrard

Ciudad de México.— Al denunciar irregularidades en el proceso interno de Morena, Marcelo Ebrard afirmó que buscará estar en la boleta presidencial del 2024.

En entrevista para Radio Fórmula, el excanciller consideró que en el partido del poder no tiene espacio.

“Hoy tenemos reunión en un ratito más, no nos habíamos planeado esta situación, no me esperaba lo que pasó ayer, hoy tomaremos decisiones y el lunes haremos una asamblea, lo que sí me queda claro es que En morena no tenemos espacio”

