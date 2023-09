El pueblo eligió a Claudia Sheinbaum: Morena

Ciudad de México.— Juan Pablo Adame, hombre de valores familiares y fe católica que lucha contra un cáncer, cumplió su sueño y rindió protesta como senador de la República por un día.

Ante el pleno, en su calidad de senador, Juan Pablo Adame presentó una iniciativa relacionada con los medicamentos para el tratamiento contra el cáncer.

“Tengo a mi familia, amigos y compañeros de trabajo. Eso es lo que me sostiene y la fe que me ha permitido seguir aquí. Hoy cumplí mi sueño de ser senador por un día”.

Indicó que el cáncer es una enfermedad que, además del paciente, afecta a sus familias.

En ese sentido, detalló que está enfrentando una lucha contra el cáncer, por lo que espera que su caso no sea un asunto de testimonio, sino que se refleje en iniciativas legislativas en beneficio de las personas que padecen el cáncer.

Pero también se debe atender a la familia del paciente “ustedes saben que cuando se tiene una enfermedad pues se tiene que pedir un día de trabajo, se tiene muchas que renunciar al mismo trabajo y lo que estoy proponiendo el día de hoy es que se pueda dar un apoyo específico por parte del Estado para todas las familias que tienen a un paciente con cáncer, que lo puedan cuidar, que lo puedan atender”, dijo.

Miguel Ángel Mancera solicitó licencia de un día al Senado de la República para ceder su lugar al panista Juan Pablo Adame.

El pasado mes de julio Juan Pablo Adame se sometió a una intervención quirúrgica, cuando su proceso médico iba bien con la alimentación, el ejercicio, la nutrición, las actividades profesionales y familiares, de un día para otro, algo pasó en su organismo que dejó de funcionar en un aspecto vital: poder comer.

A través de un mensaje señaló “lo que venga será para bien, tengo en mi familia el motivo para volver a intentarlo cuantas veces sea necesario para estar sano, tengo en las personas que me quieren la fuerza requerida para recuperarme. Me mantengo con la claridad racional, espiritual y emocional de mi paso por este mundo: vivir feliz, vivir amando, vivir para el bien”.

Tras ponerse en manos de Dios, se refirió de nueva cuenta a la familia.

El año pasado, Juan Pablo Adame reveló que tras meses de sentir un dolor en el estómago le diagnosticaron cáncer.

Días después asumió que esta era la cruz que le tocaba cargar y se abrazó a ella para caminar este camino largo, difícil y lleno de caídas, pero también con la esperanza de que todo estará mejor.

“Mi familia: Eli, María, Rodrigo e Inés, son mi mayor fortaleza, por ellos voy a luchar y por ellos voy a sanar. Los amo con todo mi corazón. No me voy a rendir, no me voy a detener. Ellos me han acompañado todo este tiempo, todos los días y a todas horas. A nuestros hijos les hemos dicho que papá tiene un dolor en la panza, que los abrazos curan y qué hay que dar muchos para poder sanar. Tarea que ellos ya hicieron a la perfección durante todo este tiempo”, explicó.