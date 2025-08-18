Primero la familia: Querétaro blinda a niños y jóvenes contra música que enaltece el crimen

El gobierno de Querétaro anunció que prohibirá en todo el estado la reproducción o interpretación de música que haga apología del delito en eventos públicos.
Se trata de una medida que, según el gobernador Mauricio Kuri, busca proteger a las familias y rescatar los valores frente a la cultura de la violencia.
Lee: Trasciende a nivel mundial caso de policía del Metro de CDMX castigada por cumplir con su labor
“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces, se trata de proteger valores”, afirmó el mandatario estatal, a través de un video en redes sociales.
El decreto, que aplicará en plazas, auditorios, estadios, ferias, centros de espectáculos y cualquier espacio público, tiene como propósito blindar a niñas, niños y jóvenes de mensajes que glorifican al crimen.
“Queremos cuidar a nuestra sociedad de mensajes que deforman, que seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio o la riqueza ilícita”, expresó Kuri.
La apología del delito y su impacto en la sociedad
La apología del delito ocurre cuando se enaltece o promueve a quienes cometen actos criminales, ya sea en discursos, escritos o canciones.
Lejos de ser un simple entretenimiento, esta práctica fomenta la normalización de la violencia y puede ser una puerta de entrada para que adolescentes admiren a criminales en lugar de modelos positivos.
De acuerdo con el Código Penal Federal, quienes promuevan públicamente delitos o hagan apología pueden recibir sanciones que van desde trabajo comunitario hasta prisión.
Esta normativa reconoce que la libertad de expresión no puede usarse para alentar la violencia ni para poner en riesgo el orden social.
Una medida para fortalecer a las familias
La decisión de Querétaro se enmarca en un esfuerzo más amplio por reforzar el tejido social.
“Estamos cuidando a nuestras niñas, niños y jóvenes de mensajes que pueden afectar su desarrollo y sus aspiraciones”, subrayó el gobernador.
La iniciativa ha sido bien recibida por sectores ciudadanos, que coinciden en que la música y el arte deben ser espacios para promover valores y no para difundir modelos de vida destructivos.
Con esta acción, Querétaro busca enviar un mensaje claro: la libertad de expresión no está en riesgo, pero la dignidad humana y el bienestar de las familias están por encima de los intereses que promueven la violencia.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Estados
Padres de Guanajuato se amparan contra programa piloto de educación sexual con intereses ideológicos
Guanajuato.— Padres de familia y organizaciones civiles en Guanajuato anunciaron la interposición de un amparo, tras la negativa del gobierno estatal a entregar información sobre el programa piloto de educación sexual integral que se pretende aplicar en dos secundarias de los municipios de Romita y Silao.
En la rueda de prensa, encabezada por Fátima Ávila, de Resistencia Provida y Frente Nacional por la Familia; Juan Manuel Cárdenas, presidente de la Delegación Estatal de la Unión de Padres de Familia; y Uriel Esqueda, director de campañas de Actívate.org.mx, se exigió a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, detener la implementación de dicho plan hasta garantizar la transparencia y la participación de las familias.
Reunidos afuera del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, afirmaron que están en favor de la educación sexual de menores, pero con formación y la participación de padres de familia y especialistas.
“Rechazamos el programa piloto de educación sexual integral, ya que el programa educativo fue armado sin consulta pública ni en los jurídicos. Estamos en favor de la educación sexual de menores de edad, pero pedimos que permitan la participación de padres de familia, especialistas y sociedad civil. Exigimos al gobierno una ruta clara de información pública y principalmente abrir los canales de diálogo con padres de familia y sociedad civil”, declaró Fátima Ávila.
LEE En México, la ONU busca redefinir la maternidad y los valores de la familia, alerta Rocío D’Angelo
Amparo contra programa piloto de educación sexual
El presidente de la Delegación estatal de la Unión de Padres de Familia en Guanajuato, Juan Manuel A. Cárdenas, detalló que a más de tres semanas del anuncio del programa, la administración estatal no ha brindado datos claros ni verificables sobre su contenido, alcance, responsables y costos.
“La opacidad del gobierno del estado ha generado alarma y preocupación. Ante esta falta de respuesta oficial, se promovió una demanda de amparo por violación al derecho de petición, interpuesta por ciudadanos preocupados por la nula información que existe”, señaló Cárdenas.
Explicó que la solicitud de información presentada el 17 de julio de 2025 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia no fue atendida en tiempo ni forma.
“Exhortamos al gobierno del estado a no implementar ningún programa sin que exista previamente una ruta clara de información pública, canales de diálogo con las comunidades escolares y salvaguardas frente a cualquier imposición ideológica”.
Acusan opacidad y falta de consulta
Uriel Esqueda, de Actívate.org.mx, aseguró que el proceso “está marcado por la opacidad y la falta de transparencia”, y criticó que el programa nunca se involucró a los padres de familia, que son los principales formadores, ni a especialistas serios en educación sexual y el resultado es un programa sesgado a los intereses de grupos que promueven ideologías contra la familia.
“Estamos en favor de la educación sexual a menores, pero que se eduque de acuerdo a su desarrollo evolutivo, acorde a su edad y desarrollo físico y no un adoctrinamiento como lo quiere promover la gobernadora Libia Denisse García”, dijo.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
npq
Estados
Condena en Guanajuato por ataque a gato en universidad
El caso llegó a la gobernadora del estado
Ciudad de México. — Usuarios de redes sociales en Guanajuato denunciaron actos de maltrato animal presuntamente cometidos en la Universidad EDUCEM, en Pénjamo. Estudiantes de criminología difundieron videos donde un gato fue sometido a pirotecnia.
La Asociación Civil Gaticos publicó imágenes en las que se observa a un gato en el suelo del cual sale humo. También se ve a un joven con bata que aparentemente encendió los fuegos artificiales.
En otra imagen, el gato aparece suspendido a varios metros de altura por el efecto de la pirotecnia. Los videos incluyeron un mensaje burlón: “O salemos buenos criminales o buenos criminólogos JAJAJA”.
La asociación confirmó la muerte del animal después de estos hechos.
Te recomendamos leer: Naomi Figueroa: libertad religiosa no aprueba el maltrato animal
El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, informó que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por orden de la gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo.
Jiménez Lona declaró que no permitirán impunidad y exhortó a la ciudadanía a detener la violencia contra los animales.
En su cuenta de X, el funcionario emitió un comunicado donde condenó “enérgicamente cualquier acto de crueldad animal”. Además, confirmó que la investigación quedó registrada bajo el número 98880/2025, según datos de Gaticos.
Marco legal sobre maltrato animal en México y Guanajuato
En México, el maltrato animal está penado por la Ley General de Bienestar Animal, que establece sanciones que incluyen multas, trabajo comunitario y hasta prisión. Esta ley reconoce a los animales como seres sintientes y promueve su trato digno y respetuoso.
A nivel estatal, Guanajuato cuenta con la Ley para la Protección Animal, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de abril de 2015. Esta ley tiene por objeto regular la protección de los animales domésticos de cualquier acto de maltrato que les cause daño o sufrimiento, así como promover el respeto, cuidado y consideración hacia ellos.
Según esta legislación, las autoridades responsables de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley incluyen al Gobernador del Estado, los Ayuntamientos, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.
Casos previos de violencia animal con pirotecnia en Guanajuato
Este incidente no fue el primero que denunció la Asociación Civil Gaticos. A finales de mayo, documentaron otro caso grave en la comunidad de Xichú, también en Guanajuato.
En ese evento, varios gatos fueron atados con pirotecnia durante un rodeo. La asociación exhibió imágenes y videos de esa crueldad.
Uno de los animales afectados en aquel suceso murió debido a las heridas y el estrés causado por el maltrato.
Organizaciones y autoridades han reiterado la importancia de proteger a los animales y sancionar cualquier tipo de violencia contra ellos.
La Fiscalía General de Guanajuato mantiene abierta la investigación actual para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.
“El respeto a la vida inicia con los indefensos”
El Arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe alertó que una agresión hacia animales refleja una fractura emocional en la persona que la ejerce.
“El respeto a la vida comienza con los seres indefensos”, afirmó desde la Catedral Metropolitana ante fieles y medios locales.
Cavazos Arizpe pidió combatir la crueldad desde la educación, no sólo con castigos. “Formar corazones con conciencia es clave”, aseguró el arzobispo potosino.
También llamó a reportar casos de abandono o enfermedad animal, subrayando su impacto en salud pública y seguridad comunitaria.
“El amor al prójimo se extiende también a nuestras criaturas”, expresó el prelado, quien invitó a construir una ciudad más compasiva.
JAHA
Estados
Organizaciones piden detener programa escolar que vulnera infancia en Guanajuato
Guanajuato.— En Guanajuato, padres, madres y organizaciones sociales advirtieron a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo que los niños no deben ser objeto de adoctrinamiento ni de perversión ideológica.
Padres exigen ser escuchados en decisiones sobre educación sexual
Diversas organizaciones civiles, encabezadas por el Frente Nacional por la Familia, han alzado la voz frente a un programa piloto de educación sexual impulsado desde el gobierno de Guanajauto. Acusan que este plan pretende introducir conceptos que consideran ajenos a la formación integral de los menores y denuncian un intento por imponer una visión ideológica que desdibuja la verdad sobre la vida y la sexualidad humana.
Uno de los reclamos se centra en que el programa busca excluir a los padres del proceso formativo de sus hijos. Temen que se normalice el aborto como si fuera un derecho más y que se propicie la confusión en temas de identidad, sin que los responsables legales de los niños puedan intervenir.
Una preocupación real en medio de la violencia
Las organizaciones civiles consideran especialmente grave que estas iniciativas se promuevan en un estado donde la violencia del crimen organizado ha dejado huella profunda en las familias. Subrayan que, lejos de proteger la inocencia, el nuevo modelo educativo podría abrir la puerta a una peligrosa permisividad en temas sexuales.
Otro de los aspectos que más alarma ha generado es la idea de introducir el “consentimiento informado” en menores de edad en materia sexual, lo cual, advierten, abre la posibilidad al abuso infantil bajo una fachada de legitimidad. “No existe el consentimiento en menores”, afirman, señalando que este enfoque expone a los niños a relaciones que podrían ser manipuladas por adultos sin escrúpulos.
LEE “Hoy se salvaron miles de vidas”: sociedad civil festeja freno al aborto en Guanajuato
Con los niños no
La exigencia de las organizaciones es clara: que el gobierno no ceda ante presiones de grupos que buscan marginar a los padres de familia. Por ello instan a la mandataria estatal a no cometer el error de legislar ni gobernar ignorando la voz de quienes crían, educan y cuidan a los niños día con día.
Organizaciones familiares piden que el proceso educativo sea abierto, transparente e incluyente, y que convoque a expertos, madres, padres y asociaciones que defienden una educación verdaderamente humana y orientada al bien común.
ebv
Estados
Con amor y firmeza, Aguascalientes promueve la lactancia materna
Ciudad de México.- En un acto realizado en Palacio de Gobierno, la gobernadora Teresa Jiménez encabezó el arranque de la Semana de la Lactancia Materna en Aguascalientes.
Ahí, tomó protesta a los integrantes del Comité Estatal de Lactancia Materna, un organismo que busca proteger este derecho fundamental con políticas públicas efectivas y humanas.
“Fomentar la lactancia es proteger a nuestras familias desde el primer día”, expresó la mandataria, quien reafirmó su compromiso con la salud de mamás e hijos.
Durante el evento, la titular del ejecutivo estatal, dijo que Aguascalientes logró en 2024 la tasa más baja del país en mortalidad materna y neonatal.
Además, subrayó que el estado se rige por estándares internacionales y promueve servicios de salud confiables y cálidos.
Por su parte, Rubén Galaviz, secretario estatal de Salud, habló sobre el banco de leche del Hospital de la Mujer, considerado un referente nacional.
Este centro funciona de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y brinda atención especializada a madres lactantes.
Te puede interesar: La emotiva despedida de Sky Daily a Hulk Hogan que dignifica a la familia
La leche materna no solo nutre: crea lazos.
Así lo expresó Montserrat Piñón, madre lactante y representante de las mujeres beneficiadas. Agradeció los espacios dignos en dependencias estatales que permiten continuar con esta práctica amorosa y saludable.
“Mi hija creció sana, sin enfermedades. Además, la lactancia nos une y representa un gran ahorro”, compartió.
Yarel Barba, del ISSEA, recalcó que esta campaña es más que una estrategia:
“Es el reflejo de una autoridad empática que construye salud desde el afecto”.
Un llamado a acompañar, no solo informar.
La campaña no busca imponer, sino acompañar a las madres. Las autoridades recordaron que lactar es un derecho, y protegerlo debe ser prioridad.
Aguascalientes ofrece un ejemplo positivo de cómo la política pública puede nutrir, a través de estas prácticas ayudan a las futuras generaciones.
Además, coincidieron en que apoyar la lactancia materna es cuidar el corazón de las familias y de sus integrantes más pequeños.
ARH
Cuidar relaciones, es vivir mejor: el hallazgo de Harvard
Fraudes virtuales, realidad e impunidad
Cuando el “cuidado” se convierte en moneda: la agenda que olvida a las mujeres reales
Primero la familia: Querétaro blinda a niños y jóvenes contra música que enaltece el crimen
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control?
Australia financia aborto de bebé sano y mujer usa el dinero para vacaciones
Amy Winehouse: cuando la fama y la libertad no son suficientes
Familias mexicanas fortalecen valores durante el descanso en casa
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 24 horas
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
-
Nacionalhace 3 días
Lilly Téllez impulsa definición de hombre y mujer por sexo biológico
-
Méxicohace 3 días
Trasciende a nivel mundial caso de policía del Metro de CDMX castigada por cumplir con su labor
-
Méxicohace 3 días
El último dogma de la Iglesia: la Asunción de la Virgen María