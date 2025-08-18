Primero la familia: Querétaro blinda a niños y jóvenes contra música que enaltece el crimen

El gobierno de Querétaro anunció que prohibirá en todo el estado la reproducción o interpretación de música que haga apología del delito en eventos públicos.

Se trata de una medida que, según el gobernador Mauricio Kuri, busca proteger a las familias y rescatar los valores frente a la cultura de la violencia.

“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces, se trata de proteger valores”, afirmó el mandatario estatal, a través de un video en redes sociales.

El decreto, que aplicará en plazas, auditorios, estadios, ferias, centros de espectáculos y cualquier espacio público, tiene como propósito blindar a niñas, niños y jóvenes de mensajes que glorifican al crimen.

“Queremos cuidar a nuestra sociedad de mensajes que deforman, que seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio o la riqueza ilícita”, expresó Kuri.

La apología del delito y su impacto en la sociedad

La apología del delito ocurre cuando se enaltece o promueve a quienes cometen actos criminales, ya sea en discursos, escritos o canciones.

Lejos de ser un simple entretenimiento, esta práctica fomenta la normalización de la violencia y puede ser una puerta de entrada para que adolescentes admiren a criminales en lugar de modelos positivos.

De acuerdo con el Código Penal Federal, quienes promuevan públicamente delitos o hagan apología pueden recibir sanciones que van desde trabajo comunitario hasta prisión.

Esta normativa reconoce que la libertad de expresión no puede usarse para alentar la violencia ni para poner en riesgo el orden social.

Una medida para fortalecer a las familias

La decisión de Querétaro se enmarca en un esfuerzo más amplio por reforzar el tejido social.

“Estamos cuidando a nuestras niñas, niños y jóvenes de mensajes que pueden afectar su desarrollo y sus aspiraciones”, subrayó el gobernador.

La iniciativa ha sido bien recibida por sectores ciudadanos, que coinciden en que la música y el arte deben ser espacios para promover valores y no para difundir modelos de vida destructivos.

Con esta acción, Querétaro busca enviar un mensaje claro: la libertad de expresión no está en riesgo, pero la dignidad humana y el bienestar de las familias están por encima de los intereses que promueven la violencia.

