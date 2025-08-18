Cuidar relaciones, es vivir mejor: el hallazgo de Harvard

Ciudad de México.- Durante 87 años, la Universidad de Harvard siguió la vida de más de mil 300 personas para descubrir el secreto de la felicidad. El resultado sorprende: no está en el dinero ni en la fama, sino en la calidad de nuestras relaciones.
El estudio comenzó en 1938 con 700 participantes y continuó con sus descendientes, sumando aproximadamente mil 300 personas.
Además, los voluntarios participaron en entrevistas, exámenes médicos y cuestionarios periódicos. Los investigadores recopilaron información sobre su salud física, mental y social, buscando patrones que revelaran qué hace que una vida sea plena.
Para Robert Waldinger, director del estudio, afirmó que la investigación mostró un hallazgo consistente: quienes cuidaron sus relaciones y mantuvieron vínculos significativos experimentaron más felicidad y mejor salud durante toda su vida.
Además, las relaciones sólidas actúan como un regulador del estrés. Proporcionan apoyo emocional y reducen el impacto de los problemas diarios.
Las personas que se sienten solas carecen de esta protección natural, lo que aumenta su riesgo de enfermedades y afecta su bienestar.
Cabe mencionar que, los vínculos positivos fomentan hábitos saludables y un sentido de propósito. Los participantes con conexiones profundas mostraron menos enfermedades crónicas y se recuperaron más rápido de problemas de salud.
La calidad de las relaciones resultó más relevante que la cantidad de amigos o conocidos.
Por otra parte, este estudio también destacó que no basta con estar rodeado de muchas personas. Las relaciones significativas, basadas en confianza y apoyo mutuo, generaron felicidad duradera.
Así mismo, las relaciones superficiales o conflictivas tuvieron un efecto negativo sobre la salud física y mental de quienes compartieron alimentos.
Waldinger enfatizó que tener al menos una persona de confianza en quien apoyarse en momentos difíciles es crucial para vivir plenamente.
Una invitación a cuidar lo esencial.
a su vez, esta investigación demuestra que invertir tiempo y energía en vínculos profundos produce bienestar a largo plazo.
Además, no se trata de acumular amistades, sino de nutrir relaciones que realmente importan. La felicidad, según Harvard, se construye día a día con quienes nos rodean.
Nacional
Fraudes virtuales, realidad e impunidad
¿Cómo mejorar la seguridad en ambientes virtuales?
Ciudad de México. — Los ciberdelitos como fraudes, robo de identidad o estafas son un problema creciente que afecta especialmente a población poco bancarizada.
Una mujer que pidió resguardar su identidad relató a Siete24 Noticias cómo estafadores lograron entrar a su aplicación bancaria y transferir dinero de sus tarjetas, sin que el banco le ofreciera una solución.
Una llamada que terminó en fraude
“Me llamaron por teléfono y me dijeron que habían hecho una transferencia muy grande desde mi tarjeta”, contó la víctima. Según relató, recibió notificaciones sospechosas y tras darse cuenta del fraude, decidió comunicarse con su institución bancaria.
“Cuando logran entrar a la aplicación, entonces empiezan a hacer los retiros de las tarjetas”, explicó.
El mismo día, la mujer acudió al banco para aclarar la situación. “El gerente me confirma que sí, lamentablemente fueron cargos que se hicieron a mis tarjetas”, señaló. El dinero había sido transferido a una cuenta a nombre de un supuesto familiar.
Aunque entregó al banco el nombre y número telefónico de la persona receptora, no recibió apoyo. “Me dicen que tengo que acudir al Ministerio Público. Pero en el MP me dicen que ese caso lo tiene que resolver el banco”, explicó.
Cansada de trámites sin respuesta, abandonó la denuncia. “Era un trámite muy laborioso, muy tedioso y ya no quise seguir”, reconoció.
México, entre los países con más fraudes digitales
El caso refleja una problemática creciente. En México, más de 13 millones de personas han sido víctimas de fraudes cibernéticos en los últimos siete años. Solo en 2024, las pérdidas superaron los 20 mil millones de pesos.
Según la Asociación de Internet MX, siete de cada diez internautas han sufrido algún tipo de fraude en línea. El phishing es la modalidad más común, pero también se multiplicaron las estafas con códigos QR falsos, compras fraudulentas en línea y mensajes de “paquetería fantasma”.
Pese al trabajo en ciberseguridad y prevención, la impunidad es alta. Entre 2019 y 2022, la Guardia Nacional abrió más de 5 mil 800 investigaciones por delitos cibernéticos, aunque muy pocos casos llegaron a sentencia.
En la Ciudad de México, los fraudes por paquetería falsa aumentaron 222 % en 2024. Estafadores se hacen pasar por empresas como Amazon o DHL para pedir pagos adicionales por supuestos envíos. Seis de cada diez víctimas fueron mujeres.
Recomendaciones para evitar estafas
La víctima señaló que una de las principales lecciones fue no brindar información por teléfono. “Si alguien nos llama, lo mejor es colgar y comunicarse directamente con la sucursal”, aconsejó.
Especialistas recomiendan, además:
- No hacer clic en enlaces de mensajes sospechosos.
- Activar autenticación en dos pasos en todas las cuentas.
- Usar contraseñas robustas y diferentes en cada aplicación.
- Instalar antivirus y mantener el sistema actualizado.
- Verificar directamente con la institución antes de realizar pagos o transferencias.
La Guardia Nacional recuerda que las denuncias pueden hacerse al número 088 o en la app “No más extorsiones”.
Estados
Primero la familia: Querétaro blinda a niños y jóvenes contra música que enaltece el crimen
El gobierno de Querétaro anunció que prohibirá en todo el estado la reproducción o interpretación de música que haga apología del delito en eventos públicos.
Se trata de una medida que, según el gobernador Mauricio Kuri, busca proteger a las familias y rescatar los valores frente a la cultura de la violencia.
“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces, se trata de proteger valores”, afirmó el mandatario estatal, a través de un video en redes sociales.
El decreto, que aplicará en plazas, auditorios, estadios, ferias, centros de espectáculos y cualquier espacio público, tiene como propósito blindar a niñas, niños y jóvenes de mensajes que glorifican al crimen.
“Queremos cuidar a nuestra sociedad de mensajes que deforman, que seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio o la riqueza ilícita”, expresó Kuri.
La apología del delito y su impacto en la sociedad
La apología del delito ocurre cuando se enaltece o promueve a quienes cometen actos criminales, ya sea en discursos, escritos o canciones.
Lejos de ser un simple entretenimiento, esta práctica fomenta la normalización de la violencia y puede ser una puerta de entrada para que adolescentes admiren a criminales en lugar de modelos positivos.
De acuerdo con el Código Penal Federal, quienes promuevan públicamente delitos o hagan apología pueden recibir sanciones que van desde trabajo comunitario hasta prisión.
Esta normativa reconoce que la libertad de expresión no puede usarse para alentar la violencia ni para poner en riesgo el orden social.
Una medida para fortalecer a las familias
La decisión de Querétaro se enmarca en un esfuerzo más amplio por reforzar el tejido social.
“Estamos cuidando a nuestras niñas, niños y jóvenes de mensajes que pueden afectar su desarrollo y sus aspiraciones”, subrayó el gobernador.
La iniciativa ha sido bien recibida por sectores ciudadanos, que coinciden en que la música y el arte deben ser espacios para promover valores y no para difundir modelos de vida destructivos.
Con esta acción, Querétaro busca enviar un mensaje claro: la libertad de expresión no está en riesgo, pero la dignidad humana y el bienestar de las familias están por encima de los intereses que promueven la violencia.
Historias que Conectan
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Un sacerdote que ha conquistado el corazón de miles… desde una cámara
En un mundo donde muchos temen decir lo que piensan, hay quienes se atreven a hablar con la verdad aunque incomode. Uno de ellos es el Padre Javier Olivera Ravasi, sacerdote católico argentino que, sin luces de estudio ni guiones de producción, ha logrado algo que pocos imaginaban: convertir YouTube, blogs y redes sociales en trincheras donde se defiende la fe, se ilumina la razón y se confrontan las mentiras de nuestro tiempo.
Su mensaje no está hecho para agradar, sino para despertar conciencias. Y en ese camino, ha tocado las fibras más profundas de miles de personas que buscaban una voz firme en medio del ruido. Su historia es la de un hombre con vocación sacerdotal y corazón de comunicador, que entendió que Internet también es tierra de misión.
Evangelizar con el teclado: cuando la misión se vuelve digital
No todos los llamados al sacerdocio imaginan que su púlpito sería un blog o una cámara. Sin embargo, el Padre Javier supo leer los signos de los tiempos: las preguntas ya no solo se hacen en el confesionario, sino también en los comentarios de YouTube; las dudas no llegan solo al templo, sino también por mensajes directos en redes sociales.
Desde sus primeras publicaciones en el blog quenotelacuenten.org hasta su consolidación en el canal de YouTube @QNTLC, comprendió que la evangelización no tiene fronteras si se tienen las herramientas correctas: convicción, claridad y coraje. Y lo más importante: una profunda vida de oración que sostiene cada palabra dicha frente a la cámara.
Cómo una voz católica firme encontró eco en el mundo digital
El crecimiento del Padre Javier Olivera Ravasi en Internet no ha sido producto del marketing, sino de la coherencia. En un momento en el que incluso dentro de la Iglesia hay voces que suavizan el mensaje para no molestar, él elige hablar con claridad, sin rebajar el Evangelio ni esconder la cruz.
Desde su canal hasta sus conferencias, ha creado un espacio donde se explican con profundidad temas que van desde la historia de la Iglesia hasta los desafíos culturales actuales: ideología de género, marxismo, secularismo, relativismo, y muchos más. Su estilo directo, a veces punzante, no deja indiferente a nadie.
Y esa es quizás una de sus mayores fortalezas: no busca el aplauso, sino la conversión.
No vino a agradar, sino a ser fiel
En muchas ocasiones ha sido cuestionado por su tono firme. Pero él mismo lo ha dicho: “No estoy aquí para agradar a todos. Estoy aquí para decir la verdad con caridad, pero sin anestesia”. Y eso, en un mundo que valora más la corrección política que la integridad, lo convierte en una figura valiente.
Muchos de sus videos y artículos abordan temas que pocos se atreven a tocar. Y es justo en esos puntos donde más impacta: cuando desmonta narrativas impuestas, defiende la fe católica sin miedo, y recuerda a todos que ser cristiano no es una moda… sino una misión.
Formar para resistir: un escudo intelectual contra la confusión
Uno de los aspectos más valorados por quienes lo siguen es su capacidad para formar intelectualmente a los fieles. Porque la fe no es solo emoción o tradición: es también razón iluminada por la verdad. Por eso, el Padre Javier dedica gran parte de su contenido a explicar temas complejos con un lenguaje claro.
Sus cursos, libros, clases, conferencias y análisis han servido para que miles de personas puedan defender su fe ante un entorno hostil o confuso. Es común encontrar en sus contenidos referencias a San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Chesterton o el Papa Benedicto XVI. Pero también denuncia con firmeza las corrientes que hoy amenazan a la familia, a la verdad y a la libertad.
En sus palabras: “No basta con creer. Hoy hay que comprender para poder resistir”.
Una comunidad que crece porque busca respuestas de fondo
Quienes lo siguen no lo hacen por costumbre, sino por convicción. La comunidad que rodea al Padre Javier está compuesta por personas que han redescubierto el valor de su fe, la profundidad del pensamiento católico y la necesidad de formarse para no ser arrastrados por la confusión de la época.
Muchos testimonios coinciden en lo mismo:
“Gracias a él, volví a amar a la Iglesia.”
“Entendí lo que nadie me explicó antes.”
“Recuperé la fe que había dejado atrás.”
“Gracias a su claridad, ahora sé cómo enseñar a mis hijos.”
Lo siguen madres preocupadas por sus hijos, universitarios con inquietudes, religiosos en búsqueda de formación y creyentes que ya no se conforman con una fe superficial.
Un lenguaje directo para un tiempo urgente
El estilo comunicativo del Padre Javier es directo, actual, sin adornos. Sabe que la batalla cultural no se gana con ambigüedades, y por eso su lenguaje es claro: llama a las cosas por su nombre, sin rodeos ni miedo al “qué dirán”.
Y eso conecta especialmente con las nuevas generaciones, que muchas veces desconfían de los discursos que suenan bien pero no dicen nada. En un entorno digital lleno de frases vacías, él ofrece contenido con peso, con alma, con verdad.
No intenta viralizarse… pero sus contenidos se comparten porque dicen lo que otros callan. Porque hacen pensar. Porque invitan a actuar.
¿Dónde seguir su contenido y por qué deberías hacerlo?
Si alguna vez te has sentido desorientado frente al bombardeo de ideologías, si buscas respuestas profundas a preguntas difíciles, o si simplemente quieres entender tu fe con mayor claridad, te invitamos a conocer el trabajo del Padre Javier Olivera Ravasi:
- 🔗 Sitio personal: javieroliveraravasi.com
- 📚 Blog: quenotelacuenten.org
- 🎥 Canal de YouTube: @QNTLC
- 📱 Instagram y redes sociales: @quenotelacuenten
Seguirlo es apostar por una fe sin filtros, por una verdad que no se disfraza y por una espiritualidad que forma, desafía y transforma.
Una voz que incomoda… pero también transforma
En tiempos donde muchos se dejan llevar por lo que agrada, el Padre Javier Olivera Ravasi recuerda que lo que libera no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Su presencia en Internet no es una moda, sino un llamado urgente a pensar, a profundizar, a comprometerse.
Porque no basta con tener fe; hay que entenderla, vivirla y anunciarla. Y para eso, contar con voces como la suya es un regalo. No para admirar desde lejos, sino para dejarnos incomodar… y finalmente, despertar.
Nacional
Lilly Téllez impulsa definición de hombre y mujer por sexo biológico
Busca modificar el 4° Constitucional
Ciudad de México. — La senadora Lilly Téllez presentó en el Senado una iniciativa para reformar el artículo 4° constitucional y establecer que los términos “mujer” y “hombre” se entiendan conforme al sexo biológico determinado al nacer.
La propuesta también contempla preservar espacios exclusivos para mujeres, con el objetivo de proteger su seguridad, privacidad e integridad. Lo anterior, sin eliminar el respeto a la identidad de género.
Según el documento, la ausencia de una definición constitucional clara ha generado vacíos legales y conflictos potenciales en temas como instalaciones sanitarias, servicios médicos, espacios deportivos, prisiones y refugios.
Téllez aseguró que la reforma busca armonizar principios de igualdad sustantiva, no discriminación, seguridad jurídica y dignidad humana.
Fundamentos y contexto internacional
La iniciativa señala que un criterio basado en el sexo biológico permitiría resolver controversias con un estándar objetivo y verificable.
El texto cita el caso del Reino Unido, donde la Corte Suprema determinó que los términos “hombre” y “mujer” en la Ley de Igualdad deben entenderse conforme al sexo biológico. Esto permitirá mantener espacios segregados incluso para personas con certificados legales de cambio de género.
Asimismo, la senadora recordó que federaciones deportivas como World Athletics y FIFA han limitado la participación de mujeres trans en competencias femeninas élite por ventajas físicas documentadas. Según se reporta, algunas diferencias son mayor masa muscular o densidad ósea.
Derechos y salvaguardas propuestas
El proyecto especifica que la reforma no excluye a las personas trans y plantea la creación de espacios sanitarios neutros o mixtos obligatorios en lugares públicos, bajo principios de accesibilidad, higiene y seguridad. La propuesta define derechos vinculados a esta medida, como la intimidad, privacidad, salud, acceso al agua y saneamiento. Lo anterior, basándose en tratados internacionales como el Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La iniciativa obligaría al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a los gobiernos estatales a incorporar en su legislación definiciones de “mujer” y “hombre” conforme al sexo biológico. También les obligará a reformar reglamentos y normas para asegurar condiciones dignas en espacios diferenciados.
Caso de policía y persona trans en el Metro
La propueste de Téllez llega tras el caso de una mujer policía que será sancionada al indicar a una persona trans que no podía acceder a los vagones del Metro exclusivos para mujeres.
Los hechos ocurrieron en la estación Merced de la Línea 1, en la Ciudad de México. Ahí, la agente explicó a la persona trans que el vagón al que pretendía ingresar era un vagón exclusivo para mujeres y menores de 12 años.
En el video sin fecha confirmada, se observa que la oficial informar que el área es de uso exclusivo para mujeres y niños. Esto motivó que se solicitara la presencia del jefe de sector.
Tras escuchar la queja, se permitió que viajara en el vagón exclusivo.
En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció que la agente recibirá un “recibirá capacitación en materia de equidad de género”.
Además, la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI le impondrá un correctivo disciplinario a la agente.
Ante ello, usuarios pidieron no sancionar a la mujer policía que impidió el ingreso de a persona trans a un vagón exclusivo para mujeres.
Los internautas afirmaron que la oficial cumplió con su trabajo y no debe ser sancionada por la acción.
Los comentarios destacaron que la agente actuó conforme a sus funciones y cuidó la integridad de las pasajeras. Comentarios aplaudieron que aplicara el reglamento sin ofender a la persona involucrada, resaltando que su intervención respondió al protocolo de seguridad del Metro.
