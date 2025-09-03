Sismo inesperado: cómo actuar si tu familia no está junta

Ciudad de México.- Un sismo puede ocurrir en cualquier momento, sin previo aviso, y muchas veces sorprende a las familias cuando cada miembro se encuentra en diferentes lugares: escuela, trabajo, casa o incluso en tránsito.

Ante este escenario, las autoridades de Protección Civil hacen un llamado a la población para establecer un plan familiar de emergencia.

Recomendaciones clave si el sismo ocurre estando separados.

1. Diseñar un punto de encuentro

Lo primero que sugieren las autoridades es que todas las familias, sin excepción, acuerden previamente un lugar seguro de reunión. Puede ser un parque, una plaza pública o cualquier sitio abierto y cercano a su colonia, que sea fácil de identificar y llegar.

2. Establecer una cadena de contacto

Es importante que todos los miembros conozcan al menos dos números telefónicos de emergencia, incluyendo uno fuera de la ciudad, para facilitar la comunicación en caso de que las redes locales fallen.

Además, las autoridades recomiendan utilizar mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea en lugar de llamadas.

3. Capacitación y simulacros

Participar en simulacros escolares y laborales, así como practicar en casa cómo actuar ante un sismo, es vital. Los niños deben saber qué hacer si están en la escuela, y los adultos en el trabajo deben seguir los protocolos internos de protección civil.

4. Mochila de emergencia

Cada miembro debe contar con una mochila de emergencia que contenga agua, alimentos no perecederos, copia de documentos, linterna, radio de baterías, silbato, botiquín básico y números de contacto.

5. No saturar líneas telefónicas

Tras un sismo, es común que las redes colapsen. Por ello, Protección Civil recomienda mantener la calma y evitar hacer llamadas innecesarias. En su lugar, enviar mensajes de texto cortos con información precisa.

6. Conocer la ubicación de refugios temporales

Las autoridades locales suelen habilitar albergues o centros de reunión temporales tras un sismo fuerte. Es importante conocer cuáles son los más cercanos a tu zona.

¿Y si no logras comunicarte?

Protección Civil recomienda que, en caso de no lograr contacto inmediato con algún familiar, no se pierda la calma.

Acudir al punto de reunión acordado es fundamental, ya que los servicios de telefonía pueden tardar horas en restablecerse.

Planificar con anticipación puede salvar vidas.

Además, las autoridades hacen un llamado a no esperar al próximo simulacro o temblor para prepararse, sino a iniciar desde hoy con un plan familiar claro y bien comunicado.

ARH