Sismo inesperado: cómo actuar si tu familia no está junta

Ciudad de México.- Un sismo puede ocurrir en cualquier momento, sin previo aviso, y muchas veces sorprende a las familias cuando cada miembro se encuentra en diferentes lugares: escuela, trabajo, casa o incluso en tránsito.
Ante este escenario, las autoridades de Protección Civil hacen un llamado a la población para establecer un plan familiar de emergencia.
Recomendaciones clave si el sismo ocurre estando separados.
1. Diseñar un punto de encuentro
Lo primero que sugieren las autoridades es que todas las familias, sin excepción, acuerden previamente un lugar seguro de reunión. Puede ser un parque, una plaza pública o cualquier sitio abierto y cercano a su colonia, que sea fácil de identificar y llegar.
2. Establecer una cadena de contacto
Es importante que todos los miembros conozcan al menos dos números telefónicos de emergencia, incluyendo uno fuera de la ciudad, para facilitar la comunicación en caso de que las redes locales fallen.
Además, las autoridades recomiendan utilizar mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea en lugar de llamadas.
3. Capacitación y simulacros
Participar en simulacros escolares y laborales, así como practicar en casa cómo actuar ante un sismo, es vital. Los niños deben saber qué hacer si están en la escuela, y los adultos en el trabajo deben seguir los protocolos internos de protección civil.
4. Mochila de emergencia
Cada miembro debe contar con una mochila de emergencia que contenga agua, alimentos no perecederos, copia de documentos, linterna, radio de baterías, silbato, botiquín básico y números de contacto.
5. No saturar líneas telefónicas
Tras un sismo, es común que las redes colapsen. Por ello, Protección Civil recomienda mantener la calma y evitar hacer llamadas innecesarias. En su lugar, enviar mensajes de texto cortos con información precisa.
6. Conocer la ubicación de refugios temporales
Las autoridades locales suelen habilitar albergues o centros de reunión temporales tras un sismo fuerte. Es importante conocer cuáles son los más cercanos a tu zona.
¿Y si no logras comunicarte?
Protección Civil recomienda que, en caso de no lograr contacto inmediato con algún familiar, no se pierda la calma.
Acudir al punto de reunión acordado es fundamental, ya que los servicios de telefonía pueden tardar horas en restablecerse.
Planificar con anticipación puede salvar vidas.
Además, las autoridades hacen un llamado a no esperar al próximo simulacro o temblor para prepararse, sino a iniciar desde hoy con un plan familiar claro y bien comunicado.
Líderes empresariales lanzan “Empresas por la Paz” para transformar a México
Ciudad de México.— En un acto sin precedentes, representantes de los sectores empresarial, religioso y académico unieron voces para presentar “Empresas por la Paz”, una iniciativa que busca movilizar el poder transformador del sector privado para enfrentar la violencia y la desigualdad en México.
El lanzamiento oficial, en la emblemática Casa Manu en el Centro Histórico de la capital, congregó a organismos como la CONCANACO SERVYTUR, la USEM y la CANACINTRA. El proyecto promovido además por el Diálogo Nacional por La Paz no es una certificación, sino un reconocimiento honorario al compromiso ético de las empresas con el país.
“Partimos del reconocimiento de que la cultura empresarial influye directamente en los comportamientos cotidianos de millones de mexicanos”, declaró Jorge Atilano SJ, Director Ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz. “Por ello, las empresas tienen el poder y la responsabilidad de generar entornos donde la seguridad, la legalidad, la ética y la transparencia se vivan todos los días”, afirmó.
Compromiso público y verificable
La iniciativa se fundamenta en la Agenda Nacional de Paz, un documento consensuado que plantea 7 Acciones Nacionales de compromiso social y 14 Acciones Locales enfocadas en fortalecer el interior de las empresas como espacios pacíficos e inclusivos.
Para obtener el distintivo, las empresas de todos los tamaños deben completar una evaluación de 21 preguntas en una plataforma digital (disponible en accionesporlapaz.mx) y presentar evidencias de sus prácticas. Un comité evaluador independiente revisará las postulaciones y otorgará el reconocimiento.
El Dr. Octavio de la Torre Steffano, presidente de la CONCANACO SERVYTUR, enfatizó el papel crucial de los negocios familiares: “Hablamos de dos millones de empresarios. El mensaje es sencillo y profundo: la paz empieza en la familia, se consolida en el negocio y se multiplica en la comunidad”.
Más que un distintivo, un cambio cultural
“Este distintivo no es un adorno; es un compromiso público y verificable”, explicó De la Torre. “Significa legalidad y cero tolerancia a la extorsión; trabajo digno e inclusión; arraigo comunitario, comprar en local; y formación para el futuro, resolver conflictos sin violencia”.
La presentación incluyó la proyección del cortometraje_ El Libro de Sami_, que narra la historia de una joven mexicana afectada por la violencia intrafamiliar, el deterioro educativo y el crimen organizado. La pieza busca sensibilizar al sector sobre su potencial para ser un refugio de esperanza.
Los promotores de la iniciativa argumentan que la paz no solo es un imperativo moral, sino también una estrategia inteligente de negocio. “Un entorno seguro y justo atrae clientes, reduce costos, retiene el talento y abre el crédito. La paz genera confianza, y la confianza genera crecimiento”, concluyó el líder de la CONCANACO.
“Empresas por la Paz” representa una apuesta concreta para romper con prácticas normalizadas de violencia, corrupción e indiferencia. Invita a todas las empresas en México a convertirse en agentes activos de un nuevo pacto social, donde la corresponsabilidad sea la base de un futuro más próspero y seguro para todos.
Teo González y los momentos que marcaron su fe en Dios
Ciudad de México.— La vida de Teo González, conocido como el “comediante de la cola de caballo”, está llena de risas, pero también de encuentros profundos con la fe católica. Detrás de los escenarios, el artista ha vivido experiencias espirituales que lo marcaron para siempre y que hoy comparte como testimonio de confianza en Dios.
“Que Dios te Bendiga, porque bendecir es bien decir, que Dios hable bien de ti”.
Un sueño que lo preparó para despedir a su padre
Teófilo González Muñoz recuerda con claridad los últimos días de su padre. Su estado de salud era delicado y la familia intuía lo inevitable. Una noche, el comediante soñó que veía a un hombre muy delgado recostado en una cama alta, con una camisa casi blanca. No podía verle el rostro, pero aquel perfil lo llenaba de inquietud.
El sueño cambió de escenario y se encontró dentro de una iglesia en León, Guanajuato, sumido en una tristeza profunda. Mientras permanecía sentado en una banca, sintió unas manos cálidas sobre su cabeza. Al voltear, vio que se trataba del Cristo del altar. No hubo palabras, solo una sonrisa que le transmitió una paz desconocida.
LEE Olivier Bonnassies revela en FIL de Guadalajara las pruebas de la existencia de Dios
Consuelo de Cristo
Días después, la escena de su sueño se volvió real. Su padre vestía una camisa similar a la que había visto dormido. Poco después recibió la llamada: su papá había muerto. El dolor lo sorprendió en medio de una presentación. Al intentar subir al escenario para cumplir con el público, no pudo contenerse y anunció entre lágrimas que no podía continuar.
En medio de la pérdida, volvió al recuerdo del sueño y entendió aquel gesto de Cristo como un mensaje de consuelo y compañía en un momento difícil de su vida.
La Biblia y un mensaje directo
En otra etapa, Teo enfrentó un problema personal que parecía no tener solución. Había intentado resolverlo por sus propios medios durante meses, hasta que un día se rindió ante Dios y entregó su carga en oración.
En ese momento tomó una Biblia que encontró en una habitación de hotel. La abrió al azar y posó el dedo en un versículo. Para su sorpresa, lo primero que leyó fue: “Querido Teófilo”. Aquellas palabras lo conmovieron hasta las lágrimas, pues sintió que Dios le hablaba directamente.
Días después, relatando lo ocurrido a unos amigos, repitió el gesto con otra Biblia. Volvió a abrir en el mismo capítulo del libro de los Hechos. Aunque el mensaje ya no era personal, la experiencia reforzó su certeza de que no había sido casualidad.
El problema que lo agobiaba se resolvió en apenas dos semanas. Para Teo, aquello fue la prueba de que cuando se pone atención a la voz de Dios, Él se manifiesta en lo cotidiano.
Gracias a Dios
Teo González confiesa que cada mañana al abrir los ojos da gracias a Dios. Su historia, más allá de la fama y los escenarios, refleja la experiencia de un hombre que ha encontrado en la fe católica la fuerza para enfrentar la pérdida y la esperanza para resolver las pruebas de la vida.
Bonitas, pero dañinas ¿Cuánto debe pesar una mochila escolar?
Ciudad de México.— El regreso a clases trae consigo el entusiasmo de los alumnos, pero también un riesgo silencioso: el exceso de peso en las mochilas. Una carga superior a lo recomendado puede afectar la columna, la postura y hasta la movilidad de niñas y niños, con consecuencias que muchas veces aparecen años después.
Una mochila escolar puede parecer un objeto cotidiano, pero también puede convertirse en un factor decisivo para la salud futura de los niños.
¿Cuánto debe pesar una mochila escolar?
Especialistas del IMSS advierten que el peso de la mochila no debe superar el 10 al 15 por ciento del peso corporal del menor. Esto significa que si un niño pesa 30 kilogramos, su mochila no debe exceder los tres o cuatro kilos. Sin embargo, en la práctica, los escolares llegan a cargar hasta cinco, seis o incluso diez kilos, un peso que sobrepasa con facilidad lo permitido y pone en riesgo su salud.
Riesgos de una mochila pesada. El exceso de peso puede ocasionar:
Dolores de espalda
Estrés postural
Contracturas musculares
Malas posturas al caminar
Riesgo de escoliosis
Adormecimiento por presión en los nervios
De acuerdo con los especialistas, estos problemas no siempre se manifiestan de inmediato. En muchos casos, las lesiones aparecen con el tiempo y afectan hombros, cadera o rodillas, generando daños irreversibles si no se atienden oportunamente.
LEE Organizaciones lanzan recursos gratuitos para prevenir abuso sexual en escuelas
Cómo prevenir lesiones en la espalda infantil
Asimismo, recomiendan que las mochilas sean proporcionales a la talla del niño, con correas anchas y acojinadas que se ajusten a la espalda y se coloquen cinco centímetros arriba de la cintura. También aconsejan:
Cargar siempre con ambas correas para distribuir el peso en los hombros
Evitar llevar artículos innecesarios
Colocar los objetos más pesados junto a la espalda
Utilizar mochilas con ruedas cuando sea posible
Realizar ejercicio para fortalecer la musculatura de la espalda
Además, recomiendan enseñar a los niños a levantar la mochila de forma correcta, apoyándola en una superficie antes de colocarla en los hombros, y nunca cargarla en un solo lado, pues esto puede generar desniveles en la postura.
¿Cuáles son las mochilas preferidas por los estudiantes?
Más allá de la salud, el diseño y la moda también influyen en la elección. Entre los niños de primaria suelen ser populares las mochilas con personajes de caricaturas, superhéroes, princesas y series animadas. En secundaria, los jóvenes optan por modelos con estampados modernos, colores llamativos o relacionados con videojuegos y música.
En el caso de preparatoria y universidad, las mochilas tipo backpack de estilo deportivo o urbano se convierten en las más buscadas, debido a que ofrecen mayor capacidad, compartimentos para dispositivos electrónicos y diseños más sobrios que combinan con la vida cotidiana de los adolescentes.
Aunque estas elecciones responden a gustos y tendencias, los expertos recomiendan que al momento de comprar se priorice la ergonomía, el soporte lumbar y la resistencia de los materiales sobre el diseño estético.
Una tarea compartida entre padres y escuelas
El cuidado de la salud infantil no termina en casa. Padres, maestros y autoridades deben trabajar en conjunto para reducir el peso innecesario en las mochilas, optando por materiales digitales o dejando libros en la escuela cuando sea posible. El chequeo anual de peso y talla también resulta esencial para detectar a tiempo cualquier señal de afectación.
Tienditas en riesgo: familias mexicanas buscan sobrevivir en la era digital
Ciudad de México.- En el país, solo una de cada cuatro tienditas logró digitalizarse y aceptar pagos electrónicos, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Estas pequeñas tiendas, que sostienen a miles de familias, enfrentan el reto de sobrevivir en un entorno cada vez más exigente.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, explicó que las altas comisiones bancarias son el principal obstáculo. Dichos cobros rondan entre 4 y 5 por ciento.
A esto se suman el costo de las terminales físicas, la desconfianza frente a fraudes y la falta de capacitación digital.
Aunque el 70 por ciento de las operaciones comerciales sigue ocurriendo en efectivo, cada vez más consumidores piden pagar con tarjeta.
El impacto de digitalizarse.
Rivera destacó que las tiendas que adoptaron los pagos electrónicos aumentaron sus ventas hasta en 25 por ciento.
Actualmente, entre 15 y 20 por ciento de las operaciones en tienditas ya se realizan con tarjeta. Con menores comisiones, la expectativa es duplicar esa cifra.
“Si logramos facilidades y confianza, los pequeños negocios podrían alcanzar hasta 30 por ciento de sus transacciones con tarjeta”, dijo el líder de la Anpec.
En la colonia Villas de San José, Estado de México, María Palacios, de 64 años, atiende la tienda La Chiquita.
Aunque sus hijos y nietos le piden aceptar pagos digitales, ella teme equivocarse. “He visto cómo más personas piden pagar con tarjeta, pero es complicado para mí”, relató.
Historias como la de María reflejan el dilema de muchas familias: la urgencia de modernizarse frente a las dificultades económicas y tecnológicas.
Más allá del negocio, la comunidad.
Rivera subrayó que la digitalización no es solo una exigencia tecnológica, sino un paso vital para la supervivencia de estas tiendas.
“El pequeño comercio da vida a la comunidad. Necesitamos apoyo bancario y participación en programas nacionales para fortalecerlo”, afirmó.
La Anpec busca que las tienditas sean escuchadas en planes estratégicos como el Pacic y el sello Hecho en México.
Mientras tanto, miles de familias siguen resistiendo entre billetes y terminales, con la esperanza de que modernizarse no signifique desaparecer.
