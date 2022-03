Son asesinadas nueve personas en Atlixco, Puebla

Puebla.- Un grupo armado habría matado a balazos a nueve personas en Atlixco, para después huir del lugar de los hechos, y aunque en un principio se había reportado como una presunta riña familiar, primeros indicios apuntan a un ataque directo.

Por lo anterior, paramédicos y policías municipales se trasladaron hasta el punto señalado por los vecinos, lugar donde al arribar constataron que un total de 10 personas habían sido atacadas con armas de fuego.

En el sitio aún se encontraban cartuchos percutidos en el piso.

Tras una primera revisión, el personal de auxilio corroboró que 9 víctimas ya habían perdido la vida, un total de seis hombres y tres mujeres, mientras que un hombre de entre 30 y 35 años de edad se encontraba lesionado y fue enviado hacia el Hospital Rio Arronte, donde se espera que se recupere para aportar mayor información de lo ocurrido.

Por la gravedad del ataque, el lugar actualmente es resguardado también por elementos del Ejército Mexicano mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla labora en las diligencias pertinentes y levantamientos de cadáver.

Fuentes internas revelaron que el domicilio donde todo ocurrió presenta artículos y sustancias relacionadas con drogas.

En un principio el ataque se había manejado como el resultado de una riña familiar, sin embargo, de ser confirmada la ubicación del material ilícito y ante la brutalidad del ataque, las autoridades ya investigan la comisión de un ataque directo por ajuste de cuentas entre grupos rivales de la región.

El gobernador de Puebla señala al crimen organizado.

El titular de ejecutivo estatal Miguel Barbosa confirmó que las nueve personas ejecutadas en Atlixco fue producto de la venta y distribución de drogas en aquella zona del estado.

El mandatario estatal también confirmó que grupos locales están ligados a cárteles nacionales; sin embargo, advirtió que en Puebla “no nos van a rebasar”.

Informó que solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, por medio de la Comisión Nacional de Secuestros, para que investigue estos hechos.

Se ha realizado un despliegue operativo en la zona conurbada que implica la coordinación entre los tres ordenes de gobierno. No vamos a dejar que Puebla se nos descomponga, no vamos a permitir que las bandas se empoderen, tenemos un gran equipo en @SSPGobPue y en @FiscaliaPuebla. pic.twitter.com/9UuRFRpL7n — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) March 9, 2022

También señaló que hay coordinación con el gobierno federal para el tema, aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación y hay intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“Háganse esta pregunta ¿Quién mete la droga a Puebla y a todos los estados del país? Cárteles nacionales, sí. ¿Quién la distribuye? Grupos delincuenciales locales, pero esos grupos delincuenciales están llegando a todos los estados”

“Nosotros no nos vamos a guiar por si son segmentos de otros grupos nacionales, no, no nos van a rebasar, por eso es la definición así, desde comunicaciones con responsables ya tenemos una definición con Ejercito, Guardia Nacional con Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado, vamos a dar una respuesta fuerte, ya la estamos dando y vamos a llegar a fondo”, dijo.

ARH