Suman más de 120 resoluciones absolutorias por Ayotzinapa: Encinas

Ciudad de México.— Esta semana fue presentada la organización no gubernamental Global Center for Human Rights (CGHR) que busca defender la vida, la familia, la libertad religiosa y la democracia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante la presentación oficial, los representantes de Global Center for Human Rights denunciaron que las organizaciones internacionales han sido utilizadas como herramienta de ideológicas en países arraigados con valores cristianos.

En ese sentido, los integrantes de Global Center for Human Rights, provenientes de diversos países, advirtieron que buscan que se respete el estado de derecho de las naciones.

Por ello, denunciaron que desde la OEA y la ONU se ha intentado socavar las legislaciones nacionales.

El vicepresidente de asuntos políticos de la organización no gubernamental, Manuel Acosta, consideró que no es justo ni racional que un sistema esté cargado hacia una ideología, porque no hay garantías de imparcialidad.