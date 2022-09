“Ganamos una batalla más no la guerra en contra de la imposición”: panistas a AMLO y Morena

Ciudad de México.— El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado aseguró que esta semana la oposición ganó una batalla más no la guerra en contra de la imposición.

Lo anterior en torno a que la discusión del dictamen de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional fue regresado a comisiones del Senado.

“Aún quedan luchas por librar. Reiteramos: lo que urge es una nueva estrategia de seguridad, ante el rotundo fracaso de este gobierno”, señalaron los senadores panistas.

Los legisladores del blanquiazul señalaron que pese a las presiones, las amenazas, la compra de conciencias con tal de cumplir un capricho más del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y aliados no consiguieron los votos para aprobar la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028.

Por eso, dijeron, los representantes de la Cuarta Transformación no se atrevieron a debatir y votar el dictamen, tuvieron que retirarlo.

“No importa las veces que desde el poder nos quieran amedrentar, no cederemos. Exhibir la lista de senadoras y senadores que nos oponemos a la estrategia del Presidente, es un acto terriblemente antidemocrático”, acusaron.

En ese sentido, los panistas reprobaron y condenaron la constante persecución a opositores con uso de recursos públicos.

“No queremos que los militares abandonen las calles, lo que queremos es que cambien la estrategia de seguridad que es la que ha fallado. Llevamos con el mismo modelo de seguridad sin que de resultado, por el contrario, los delitos aumentan. ¿Para que seguir haciendo lo mismo si obtenemos los mismos resultados?”, explicaron.

Finalmente, reiteraron su respeto y reconocimiento a las Fuerzas Armadas, “el problema no son ellas, ni la Guardia Nacional, el problema es que han abandonado el fortalecimiento de las policías locales, han encargado más de 20 funciones no relacionadas con la seguridad a los militares, y no hay estrategia”.

ebv