Tres detenidos por homicidio del sacerdote de Tultitlán

Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó órdenes de aprehensión contra Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Fernanda “N”, por su presunta participación en la desaparición y homicidio calificado del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, reportado como desaparecido desde el 29 de octubre.
Con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la Autoridad Judicial concedió el mandamiento judicial al considerar acreditada la probable intervención de los tres señalados.
De acuerdo con la resolución, los presuntos responsables habrían desplegado conductas para materializar el hecho delictivo y posteriormente ocultar el cuerpo del sacerdote.
La investigación señala que Brandon habría agredido al sacerdote con un objeto contundente, provocándole lesiones mortales.
Más tarde, María Fernanda “N” habría llegado al lugar y colaborado en la limpieza, eliminación de evidencias y traslado del cuerpo.
¿Quién es la tercera detenida y cómo ocurrió la desaparición del sacerdote?
Además, la Fiscalía mexiquense confirmó que existe una tercera detenida: Fátima “N”, quien acompañó al sacerdote hasta el domicilio donde, de acuerdo con la investigación, se cometió el homicidio.
La institución también cumplimentó órdenes de aprehensión contra María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, cuya detención había sido anunciada el pasado 13 de noviembre.
Cabe mencionar que el sacerdote fue visto por última vez el 29 de octubre en Tultitlán, cuando salió de su domicilio acompañado por Fátima Isabel “N”. Ambos se dirigieron a un inmueble donde ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.
Días después, el cuerpo del religioso fue localizado en un río de aguas negras en Nextlalpan.
Mientras tanto, la Fiscalía confirmó que los actos que derivaron en la desaparición y muerte están plenamente integrados en la carpeta de investigación.
Además de las acciones realizadas para ocultar el delito.
Asimismo y de acuerdo con la indagatoria, los detenidos envolvieron el cuerpo en cobijas y bolsas sujetas a un sillón.
Después, lo trasladaron en un vehículo y lo abandonaron en un río de aguas negras de Nextlalpan, donde fue encontrado el pasado 13 de noviembre.
Durante un cateo realizado la semana anterior en el mismo domicilio, las autoridades localizaron prendas del sacerdote.
entre las que se encontraron: una estola clerical, objetos punzocortantes, armas contusas y un sillón con rastros hemáticos revelados en las pruebas forenses mediante reactivo blue star.
Además estos hallazgos reforzaron la hipótesis del homicidio y la participación de los detenidos.
Los tres implicados ya habían sido detenidos previamente por el delito de desaparición cometida por particulares, previsto en la Ley General en la materia, el cual contempla hasta 50 años de prisión.
Te puede interesar: Ayudar al pobre no es caridad, es justicia: Arzobispo de Acapulco
Por otra parte, con la nueva orden judicial, ahora enfrentan también acusaciones por homicidio calificado.
Delito por el que podrían recibir penas de hasta 70 años de cárcel, según el Código Penal del Estado de México.
La próxima audiencia está programada para el martes 18 de noviembre.
Además, aunque la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) no ha emitido un pronunciamiento específico sobre este caso.
Sí ha manifestado su preocupación por la creciente normalización de la violencia en el país.
En un artículo efectuado por Siete24 Noticias, titulado “No podemos acostumbrarnos al dolor”, Obispos mexicanos; la CEM hizo un llamado urgente a no aceptar como cotidiano el crimen organizado, las desapariciones y los asesinatos que afectan a las comunidades.
Finalmente, subrayaron que cada vida arrebatada lastima profundamente el tejido social y exige un compromiso serio por parte del Estado y la sociedad para reconstruir la paz.
“Me arrepiento, amo a mi hijo”, habla el joven padre del bebé de Tultitlán
Cuautitlán, México.- “Me arrepiento de todo, de no saber cómo actuar, de no confiar en mi mamá, de dejar a mi bebé, me arrepiento mucho de mis acciones”, reconoció Lucio David, el joven que en febrero abandonó a su hijo recién nacido en una calle de Tultitlán, Estado de México.
En entrevista exclusiva para Imagen Noticias, Lucio habló por primera vez desde el penal de Cuautitlán y reconoció el peso de sus decisiones; así como el deseo de abrazar algún día a su hijo, quien se encuentra bajo la custodia del DIF estatal.
“A pesar de que no lo conocí, yo lo amo mucho. Pienso todos los días en él”, expresó.
Arrepentimiento que llegó tarde
Nueve meses han pasado desde que se viralizó en redes sociales el video donde se observa el momento que Lucio abandona al recién nacido dentro de una bolsa de plástico frente a una casa en Tultitlán. Minutos después, vecinos alertaron a las autoridades y el bebé fue rescatado con vida.
Lee: Bebé abandonado en Tultitlán: del horror al abrazo que conmovió a México
Lucio, acompañado de su madre, se entregó a las autoridades y hoy enfrenta cargos por tentativa de homicidio. Desde el penal de Cuautitlán aseguró que la decisión fue tomada bajo miedo y desinformación.
“No sabíamos qué hacer, nos dio miedo decirle a alguien, miedo de que nos regañaran”, relató sobre los días previos al nacimiento.
Diana, su pareja de 21 años, intentó abortar a su hijo en la semana 37 de gestación, pero dio a luz en el baño de una pastelería donde trabajaba.
“Ella me dijo que me lo llevara, que era mi bebé y que estaba vivo. Yo solo obedecí. Caminé sin rumbo hasta dejarlo frente a una casa”, confesó Lucio.
El costo de la desconexión emocional
Expertos han señalado que hombres y mujeres carecen de acompañamiento emocional y psicológico durante diferentes etapas, como el embarazo, especialmente entre jóvenes.
El Dr. Óscar Rivas, director general y fundador del Newman Institute, explicó en entrevista con Siete24 Noticias que muchos casos de desesperación surgen cuando las personas no logran sentirse seguras o comprendidas.
“El cuerpo percibe el peligro antes que la mente. Cuando alguien se siente solo o amenazado, se desconecta, no razona, solo actúa desde la supervivencia”, señaló Rivas, al referirse a la teoría polivagal, que explica cómo el sistema nervioso determina nuestras reacciones ante el estrés o el miedo.
Para el especialista, un acompañamiento psicológico adecuado podría prevenir tanto abortos como situaciones de abandono o incluso suicidios.
“Cuando alguien pide ayuda, abre una puerta que no podía ver por sí mismo. Pedir ayuda no es debilidad, es supervivencia”, precisó el Dr. Rivas.
Dulha Utrera, abuela y nieto
En medio del proceso judicial, Dulha Utrera, madre de Lucio, ha mantenido viva la esperanza de recuperar el vínculo familiar.
Con apoyo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos, logró reunirse con el bebé bajo supervisión del DIF.
En entrevista exclusiva con Siete24 Noticias el pasado 15 de mayo, Dulha relató el momento en que pudo abrazar por primera vez a su nieto en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil “Mónica Pretelini de Peña”, en Toluca.
“No pude contener las lágrimas. Sentirlo, abrazarlo, fue lo mejor que me pudo haber pasado”, compartió tras varias ocasiones que le negaron el acceso para ver a su nieto.
Desde febrero, la abuela ha luchado por obtener la custodia del menor, a quien desea llamar Matías, “porque significa ‘regalo de Dios’”.
El acceso al menor le fue negado en repetidas ocasiones, incluso con órdenes judiciales en mano.
“Siempre nos ilusionamos, pero algo pasaba y no nos dejaban verlo”, denunció Utrera.
Acompañamiento que puede salvar vidas
“Si alguien me hubiera escuchado, si hubiera confiado en mi mamá, tal vez todo sería distinto”, dijo Lucio durante la entrevista con Imagen Noticias.
En ese sentido, el Newman Institute insiste en la necesidad de crear espacios donde los jóvenes puedan hablar de sus miedos sin miedo a ser juzgados.
Para Oscar Rivas, una educación socioemocional oportuna puede evitar tragedias y reconstruir entornos de apoyo antes de que sea demasiado tarde.
Diputada pide fortalecer corresponsabilidad masculina en el embarazo
Toluca.– El Partido Acción Nacional en el Congreso mexiquense impulsa nuevas alternativas legislativas para proteger a las mujeres embarazadas y a sus hijos por nacer, entre ellas, mecanismos de apoyo y responsabilidad compartida para los hombres que las abandonan durante la gestación.
Así lo afirmó la diputada Joanna Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de Familia y Desarrollo Humano del Congreso del Estado de México.
Lee: “La vida comienza en el momento de la concepción”: diputado Fernández de Cevallos
Alternativas del PAN para apoyar a mujeres embarazadas
En entrevista durante la presentación del libro “El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades”, la legisladora explicó que el PAN busca impulsar propuestas que atiendan las causas sociales que llevan a muchas mujeres a considerar el aborto.
“Muchos de esos orígenes son problemáticas sociales que no han sido atendidas, pero también problemáticas jurídicas que deberíamos estar atendiendo como legisladores”, señaló Felipe Torres durante el encuentro realizado en el Congreso mexiquense.
La legisladora comentó que una de las principales iniciativas es la Ley Integral de Atención a las Mujeres mediante el Parto Humanizado, que busca garantizar acompañamiento médico, emocional y social desde el embarazo hasta el posparto.
“Debe garantizarse por parte del Estado los recursos, tratamientos y todo el sistema necesario desde el embarazo, el parto y el puerperio, no únicamente de las mujeres, sino también de sus hijas e hijos”, explicó.
Responsabilidad compartida y respeto a la vida
La diputada enfatizó que las nuevas propuestas también promueven la responsabilidad compartida de los hombres durante el embarazo y el nacimiento.
“Las mujeres no nos reproducimos solas. Los hombres tienen aquí una responsabilidad que se tiene que poner sobre la mesa”, afirmó.
De acuerdo con Felipe Torres, el enfoque de estas alternativas no es punitivo, sino formativo y de acompañamiento, para que las familias puedan desarrollarse en un entorno de apoyo mutuo y respeto a la vida.
“No podemos seguir permitiendo que se deslinde a los compañeros hombres de sus responsabilidades reproductivas y sociales”, añadió.
Derecho a la vida como fundamento
Durante su participación en el evento, la legisladora recordó que el derecho a la vida sigue siendo el punto de partida de toda política pública orientada a la dignidad humana.
“El derecho a la vida es el derecho principal sin el cual no existiría ninguno de los demás derechos”, subrayó.
La presentación del libro reunió a legisladores, expertos en derechos humanos y miembros de la sociedad civil.
En ese contexto, Felipe Torres llamó a fortalecer la protección jurídica de la mujer y del concebido, con un enfoque integral que atienda las verdaderas causas sociales del aborto y fomente la corresponsabilidad familiar.
Presentan en Congreso del Edomex libro que analiza mitos y realidades del aborto en México
Toluca.— El Congreso del Estado de México fue escenario de la presentación del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades, una obra que busca clarificar los alcances del fallo A.I. 148/2017 y arrojar luz sobre un tema que ha generado confusión en la opinión pública y el ámbito legislativo. La presentación reunió a legisladores, expertos en derechos humanos y miembros de la sociedad civil, quienes coincidieron en la importancia de un debate informado y riguroso.
Durante su intervención, Joana Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de la Familia y Desarrollo Humano del Congreso del Estado de México, agradeció y expresó su agradecimiento de quienes hicieron posible la presentación de la obra en el recinto legislativo: al diputado Pablo Fernández de Ceballos, a los autores y la fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro derechos Humanos AC.
La diputada panista refirió que este libro nació de una necesidad urgente, que es traer claridad y rigor académico a un tema que ha generado profunda confusión tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública.
Comprensión sobre el derecho a la vida
Recordó que el 6 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que sacudió los cimientos de la comprensión sobre el derecho a la vida y el aborto.
“A raíz de la acción de inconstitucionalidad 148 del 2017, se generó la percepción de que el aborto había sido legalizado sin restricciones y que el concebido carecía de todo derecho. Sin embargo, ¿es esto lo que realmente dijo la Corte? Este libro sostiene que la realidad es mucho más compleja y en cierto modo contradictorio”, dijo.
Asimismo, Felipe Torres detalló que el libro tiene un doble propósito. Primero, aclarar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente estableció sobre el aborto voluntario y segundo, ofrecer un análisis estrictamente jurídico y crítico de esta decisión despojado de los apasionamientos morales o ideológicos.
“El problema central que los autores de este libro exponen es que en su fallo nuestro máximo tribunal consideró al concebido como un entre comillas bien susceptible de protección, despojándolo así de sus derechos fundamentales. Esta visión, argumentan, evita un análisis de ponderación que es necesario cuando dos derechos entran en colisión”, puntualizó.
Derechos del concebido
La legisladora del blanquiazul externó que la sentencia propuso una solución que los autores del libro califican de prácticamente imposible de defender, que al inicio del embarazo, el concebido no tiene derechos, pero después de un periodo breve y razonable, el derecho a decidir de la madre desaparece y la vida del concebido adquiere una protección constitucional.
“Esto choca directamente con un pilar de los derechos humanos, la dignidad humana que es única, indivisible y no se adquiere gradualmente con el tiempo ni tampoco con el desarrollo físico”.
LEE “El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz
El libro está estructurado en tres partes fundamentales:
Primero, el derecho a la vida. Esta primera sección establece los cimientos del argumento, rinde homenaje al discernimiento jurídico de figuras como don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, desmiente con base en la ciencia, la idea de que no se sabe cuándo inicia la vida, y recuerda que el concebido goza de protección constitucional.
Segundo, el aborto en perspectiva. Se enfoca en el aborto voluntario, definido como la decisión de la madre de terminar con la vida de su hijo por no desearlo. Pero también ilumina un drama olvidado, el aborto no deseado, es decir, la muerte de niños en gestación por falta de atención médica adecuada por parte del Estado.
Tercero, analiza la relación entre ambos conceptos a la luz de la sentencia. Se critica la idea de una protección gradual, argumentando que negarle derechos a un ser humano por su etapa de desarrollo es una forma de discriminación.
Reconocer al concebido como miembro de la familia humana
En conclusión, señaló la diputada Joana Felipe Torres, este libro demuestra que la sentencia de la Suprema Corte no significa una permisión absoluta al aborto voluntario, es un intento de solución que por buscar conciliar lo que es irreconciliable se quedó a medio camino de un análisis jurídico verdaderamente riguroso.
“La obra es una invitación a continuar con la discusión académica, a no dar por agotado el debate, nos llama a evitar un escenario de indefensión total para el concebido., algo que ni la propia corte consideró que fuera deseable y sobre todo nos impulsa a reconocer al concebido como lo que es un miembro de la familia humana que por su extrema vulnerabilidad necesita la mayor protección del derecho, no su agresión y no su invisibilidad”, puntualizó.
Asistentes
Cabe destacar que al evento acudieron: César Alejandro Ruiz Jiménez, coordinador del libro y director ejecutivo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos A.C.; la abogada Susana Miguel López, coautora del libro y directora jurídica de la misma fundación; Rafael Estrada Michel, coautor del libro y director general de la revista Tiempo de Derechos; y Joana Yadira Guadarrama Reynoso, coautora del libro.
Además, la diputada Alexia Dávila Fernández; Fernanda Rivera, consejera nacional del PAN.
“La vida comienza en el momento de la concepción”: diputado Fernández de Cevallos
Toluca.— El Congreso del Estado de México fue sede de la presentación del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades, obra que analiza el alcance jurídico de la resolución A.I. 148/2017 de la SCJN en torno al aborto.
La vida como principio fundamental
Durante el acto, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de México, Pablo Fernández de Cevallos, expresó que, desde su visión personal y la del grupo parlamentario, existe la convicción de que la vida comienza en el momento de la concepción y debe respetarse hasta la muerte natural.
Detalló que la obra invita al diálogo jurídico, ético y social sobre uno de los temas más sensibles de nuestro tiempo: la defensa de la vida desde su origen.
Además, subrayó que el texto presentado aborda una postura legal, reflexión filosófica y moral que busca fortalecer los valores sobre los cuales se sostiene la sociedad, entre ellos la protección de los más vulnerables.
Una obra para la conciencia social
El libro, elaborado por especialistas en derecho, ética y filosofía, analiza el tratamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado al tema del aborto, así como los criterios que han influido en la configuración del marco jurídico actual.
Según Fernández de Cevallos, el contenido pretende construir bases más sólidas para una sociedad en la que ninguna mujer se vea obligada a enfrentar decisiones tan difíciles, al tiempo que se promueva la salvaguarda del mayor número posible de vidas.
LEE “El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz
El evento reunió a los especialistas en derecho: César Alejandro Ruiz Jiménez, coordinador del libro y director ejecutivo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos A.C.; la abogada Susana Miguel López, coautora del libro y directora jurídica de la misma fundación; Rafael Estrada Michel, coautor del libro y director general de la revista Tiempo de Derechos; y Joana Yadira Guadarrama Reynoso, coautora del libro.
También en la presentación participaron legisladores, académicos, juristas y representantes de la sociedad civil. Entre ellos, la diputada Joana Alejandra Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de Familia y Desarrollo Humano; la diputada Alexia Dávila Fernández; Fernanda Rivera, consejera nacional del PAN.
Los asistentes coincidieron en la importancia de abrir espacios de análisis y diálogo plural sobre el valor de la vida, la dignidad humana y las responsabilidades compartidas entre sociedad y Estado.
