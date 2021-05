Aumentan hospitalizaciones y muertes por Covid-19 de jóvenes en América

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Washington.- Las hospitalizaciones y muertes de jóvenes están aumentando a medida que la pandemia por Covid-19 se acelera en el continente americano, advirtió Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Adultos de todas las edades, incluidos los jóvenes, se están enfermando gravemente y muchos de ellos están muriendo”, subrayó Etienne durante la sesión informativa semanal de la OPS.

Entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, las tasas de mortalidad entre menores de 39 años en Brasil se duplicaron, se cuadruplicaron para las personas de entre 40 y 50 años, y se triplicaron para aquellos de entre 50 y 60 años.

La Directora de la OPS señaló que las tasas de hospitalización de población menor de 39 años aumentaron en más de 70% en Chile durante los últimos meses.

“En algunas zonas de Estados Unidos, hay más personas de entre 20 y 30 años hospitalizadas por Covid-19 que personas de 70 años”, agregó.

“Durante gran parte de la pandemia, nuestros hospitales estaban llenos de adultos mayores con Covid-19, muchos de los cuales tenían condiciones preexistentes que los hacían más susceptibles a formas graves de la enfermedad; pero hoy, observando las unidades de cuidados intensivos de nuestra región, vemos que están llenas no sólo de pacientes de edad avanzada, sino también de gente más joven”, detalló Etienne.

Dado que la población sana más joven tiene mayores probabilidades de sobrevivir de Covid-19, ésta puede permanecer en los hospitales durante semanas, aseveró. Por ello, los países deben estar preparados para el aumento de la demanda hospitalaria.

En total, más de 1,3 millones de personas se infectaron con Covid-19 en las Américas en la última semana y más de 36 mil murieron por complicaciones relacionadas con la enfermedad.

Informó que las infecciones están aumentando rápidamente en las Guayanas, Argentina y Colombia, “donde los recuentos semanales de casos son cinco veces mayores a los del año pasado por estas fechas”.

En América Central, Guatemala está experimentando un aumento significativo de las infecciones, mientras que Costa Rica está informando de un récord de infecciones.

“Si las infecciones siguen aumentando a este ritmo, esperamos que en los próximos tres meses los países de nuestra región tengan que mantener e incluso aumentar aún más su capacidad de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI)”, calculó.

En ese sentido, instó a los países a continuar con las medidas de salud pública: distanciamiento social, uso de mascarillas y evitar reuniones en espacios cerrados.

Asimismo, pidió “volver a dar prioridad a las pruebas de detección y al seguimiento de contactos en la atención primaria”.

Además, dijo, deberían iniciarse campañas de comunicación para recordarle a los más jóvenes que deben protegerse.

“Aunque las vacunas se están distribuyendo lo más rápido posible, no son una solución a corto plazo. No podemos confiar en las vacunas para reducir las infecciones cuando no hay suficientes vacunas para todos. Son una parte de la respuesta integral; que incluye la prevención a través de medidas de salud pública y la mejor preparación de los sistemas de salud”, recalcó la directora de la OPS.