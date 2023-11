El Evangelio es para todos, no para un grupo de elegidos: Papa Francisco

Vaticano.— En su vigésimo séptimo catequesis sobre el celo apostólico, el Papa Francisco subrayó que la Buena Noticia es universal: “Dios elige a uno para llegar a todos, la llamada no es un privilegio sino para un servicio”.

Asimismo, el Papa recordó su primera exhortación apostólica, Evangelii gaudium, escrita hace diez años, al inicio de su pontificado, reiterando que los cristianos tienen el deber de anunciar el Evangelio “sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable, porque la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción”.

En ese sentido, el pontífice exhortó a los cristianos a ser abiertos y expansivos, extrovertidos, porque Jesús hizo de su presencia en el mundo un camino continuo, destinado a llegar a todos, como se desprende también de diversos encuentros narrados en el Evangelio.

“Los que han sido elegidos por Dios han experimentado la belleza pero también la responsabilidad y el peso de ser ‘elegidos’ por Él, y también han experimentado el desánimo ante las propias debilidades o la pérdida de sus seguridades, explica el Papa, pero no debemos olvidar que Dios, a través de los que elige, quiere llegar a todos”.

La mayor tentación, dijo, es considerar la llamada recibida como un privilegio, pero la llamada no es un privilegio; no se puede decir “que somos privilegiados en comparación con los demás, no, la llamada es para un servicio. Y Dios elige a uno para amar a todos, para llegar a todos”.

Finalmente, el Papa Francisco aclaró que identificar el cristianismo con una cultura, con una etnia, con un sistema se perdería su naturaleza verdaderamente católica, es decir, universal para todos.

“No es un grupito de elegidos de primera clase. Este es el horizonte de la universalidad, el Evangelio es para todos”, concluyó.

