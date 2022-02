España rechaza descalificaciones de López Obrador

Madrid.— El Gobierno de España rechazó tajantemente las descalificaciones realizadas por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y las empresas españolas.

La víspera López Obrador propuso hacer una “pausa” en la relación de México con España, al menos hasta el final del sexenio, por considerar que empresas de aquella nación han actuado de manera ventajosa, al amparo del poder político.

Ante ello, el gobierno español emitió un comunicado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, y deseó unas relaciones basadas en el respeto mutuo, “como quieren los españoles y los mexicanos, sin este tipo de manifestaciones”.

Finalmente, puntualizó que España trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con México y reforzar los lazos con este pueblo hermano.

LEE “A robar a otra parte”; AMLO sugiere pausa en relaciones con España

Tras plantear una “pausa” en las relaciones entre México y España, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no se trata de una ruptura, sino de un tiempo para “serenar la relación”.

“Lo que dije ayer es ‘vamos por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’. No hablé de ruptura. ¡No! Vamos a serenar la relación, que no se esté pensando que se va saquear a México impunemente, eso ya pasó, es una falta de respeto; deberían hasta ofrecer disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva”, dijo López Obrador.