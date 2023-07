Llega el Papa Francisco al mundo de los podcast

Iowa.— La presidenta del Senado de Iowa, Estados Unidos, Amy Sinclair, se ha pronunciado por defender la vida en todas las etapas.

Por ello, consideró que es esencial legislar contra el aborto, pero también es necesario que la sociedad cambie la mentalidad acerca del respeto a la vida y la dignidad intrínseca de cada ser humano.

Sinclair insistió en que estar en favor de la vida es estar en favor de las mujeres, pues más de la mitad de los bebés que mueren en el seno materno son niñas.

“Estamos hablando de quitarle la vida a un niño no nacido. Y sí, eso tiene un impacto en la mujer que lleva al niño, seguro, y tiene impacto económico, impacto económico, y todas esas cosas. El no nacido también es un ser humano con dignidad. Es un ser humano que merece defensa y respeto”, dijo la senadora.

Explicó que el aborto no tiene que ver con una fe, sino con identificar la humanidad de un ser humano no nacido. Se trata de ofrecer la misma protección al no nacido que ofreceríamos a una mujer o a un niño que ya ha nacido.

“Diría que un ser humano comienza cuando ese individuo único es creado en el momento de la concepción, esa es mi creencia personal. No todo el mundo está de acuerdo con eso, así que tenemos que encontrar un terreno común que nos lleve más lejos en el camino de la protección del individuo”, indicó.

ebv