Secretario de Seguridad de EU, Alejandro Mayorkas, da positivo a Covid

Vaticano.— El Papa Francisco reconoció que actualmente en el mundo se vive “una auténtica cultura del descarte”.

Por ello, consideró que los futuros médicos y enfermeros de Biomedical University Foundation de la Universidad Campus Bio-Medico de Roma, son un poco el aire para reaccionar contra la cultura del descarte.

Tras una reunión personal de esta institución que impulsa el trabajo del policlínico y la universidad Campus Bio-Medico, el Papa Francisco agradeció la humanidad con la que atienden a los enfermos con cuidados paliativos y su labor sin descanso durante la pandemia de Covid-19.

“Estamos viviendo una auténtica cultura del descarte: este es un poco el aire que se respira, y debemos reaccionar contra esta cultura del descarte. La pandemia nos ha mostrado la importancia de conectarnos, de colaborar, de afrontar unidos los problemas comunes”, puntualizó el Papa Francisco.

En días pasados, el Papa Francisco se refirió la imperante “cultura del descarte” sobre la eutanasia, el aborto y la migración.

“Estamos viviendo una cultura del descarte. Lo que no sirve se descarta. Los viejos son material descartable: molestan. No todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos… los enfermos más terminales, también; los chicos no queridos, también, y se los manda al remitente antes de que nazcan… O sea, hay una cultura”, ha referido.

EL MUNDO NECESITA A LAS MUJERES

En otro orden de ideas, el Papa Francisco aseguró que las mujeres son indispensables para un mundo que sea casa para todos.

A través del cardenal Pietro Parolin, el sumo pontífice envío un mensaje a los asistente del Foro de Mujeres del G20 Italia.

“Nuestro mundo necesita la colaboración de las mujeres, su liderazgo y habilidades, así como su intuición y dedicación”.

El Foro de Mujeres del G20 Italia se celebra en el Politécnico de Milán con el objetivo de identificar las prioridades y directrices para una recuperación económica y social post-Covid que sea inclusiva, situando a las mujeres en el centro de la reactivación.

Información de Vatican News y Rome Reports

ebv