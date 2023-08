Aeroméxico dejará de operar vuelos en la T1 del AICM

Ciudad de México.— Ante el cercano final de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, decidió no comprar Banamex.

Admitió que el interés era real, pues tener un banco gubernamental le permitiría manejar las cuentas gubernamentales y ahorrarse el pago de comisiones.

También, era importante adquirir el patrimonio cultural de Banamex para que se quedara en México.

Sin embargo, no descartó que la administración federal venidera pueda hacer la compra.

“Ya no podemos, hablando con sinceridad y con responsabilidad, ya no podemos por el tiempo, sin embargo un nuevo Gobierno sí podría hacerlo y no sería mal negocio”.

andrés manuel lópez obrador | presidente de méxico