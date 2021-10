Aeropuertos se preparan para inicio del horario de invierno

Ciudad de México.— En cumplimiento del Decreto del Horario Estacional de los Estados Unidos Mexicanos, este domingo 31 de octubre, a las 02:00 hrs, la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) retrasará una hora los relojes en 13 de sus 19 terminales aéreas, para dar inicio con el Horario de Invierno, mismo que concluye el domingo 3 de abril de 2022.

Los aeropuertos de la #RedASA que realizarán el ajuste en sus relojes son: Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad Victoria, Colima, Ixtepec, Loreto, Poza Rica, Puebla, Puerto Escondido, Tamuín, Tehuacán, Tepic y Uruapan.

Las terminales aéreas de Matamoros y Nuevo Laredo habrán de ajustar el huso horario en concordancia con los Estados Unidos, por encontrarse en la franja fronteriza, por lo que será hasta el primer domingo de noviembre cuando retrasen una hora sus relojes.

En territorio nacional los estados de Sonora y Quintana Roo no modifican sus horarios, el primero por estar regido por el UTC-7 (tiempo de la montaña o zona Pacífico) y, el segundo, por contar con el huso horario denominado Región Sureste, por lo que en estos estados no se aplicó el horario de verano en este 2021, de tal forma que los aeropuertos de Guaymas, Ciudad Obregón, Nogales y Chetumal no modifican su horario.

Es importante señalar que la disposición para el ajuste de relojes también aplica para las terminales aéreas de Cuernavaca, Querétaro, Palenque, Toluca y Tuxtla Gutiérrez, aeropuertos en los que ASA participa en sociedad.

