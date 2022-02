Alertan por expansión de comercio informal en México

Ciudad de México.— Con el objetivo de frenar el tráfico de drogas y el contrabando, además de garantizar la seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal trabaja en acciones para el fortalecimiento y modernización de las aduanas de todo el país.

Recordó que la administración de los puertos y aduanas está a cargo de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, respectivamente.

Otro de los avances alcanzados con esta medida, expuso, fue el incremento de 200 mil millones de pesos en la recaudación; en 2021 ascendió a cerca de un billón de pesos.

Al encabezar la conferencia matutina y la reunión del Gabinete de Seguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua, el jefe del Ejecutivo explicó que este fin de semana en el norte del país “estamos haciendo un recorrido por toda la frontera para fortalecer las aduanas con la presencia de elementos de la Secretaría de Defensa, de oficiales y tropa; (…) garantizar que no haya corrupción, que las aduanas no sean botín y que se tenga un manejo honesto”.

“No es nada más un asunto de tecnología, incluso puede resultar contraproducente si está manejada con personas no honradas, no honestas, no íntegras. Por eso tomamos la decisión de que las controle la Secretaría de la Defensa porque queremos resolver este problema”, apuntó.