El SAT usará inteligencia artificial en la recaudación fiscal

Ciudad de México.- Con el objetivo de redoblar sus esfuerzos para proteger los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) contra el delito de trata, Volaris firmó un acuerdo con la organización internacional ECPAT (End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes). Con este pacto la empresa amplía la aplicación del protocolo The Code a sus operaciones en los países de Centro y Sudamérica donde opera la aerolínea, implementando este efectivo código de conducta que ayuda a identificar posibles casos relacionados con este ilícito.

En un evento realizado en esta ciudad y en presencia de autoridades, representantes diplomáticos, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión y aliados de esta causa, Volaris y ECPAT ampliaron el alcance de su alianza, al extender la aplicación de The Code a las operaciones de la aerolínea en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia y Perú.

Este paso se suma a los múltiples esfuerzos que ha realizado Volaris para proteger la integridad, la vida y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes desde 2013, cuando se convirtió en la primera aerolínea en Latinoamérica y la segunda a nivel mundial en adherirse a esta iniciativa, lo que le ha permitido a detectar más de 150 posibles casos de trata de menores de edad, mismo que derivaron en el rescate de 15 NNA.

“Hoy es momento de que todos tomemos decisiones más contundentes para erradicar esta problemática. Los invito a que redoblemos esfuerzos, comenzando por concientizar y visibilizar la gravedad del tema, así como mediante la implementación de acciones concretas que nos permitan marcar juntos la diferencia, para hacer posible un mejor futuro para nuestra niñez. Si todos abrimos los ojos, cambiaremos el destino de más niñas, niños y adolescentes”. Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris

Volaris capacita a más de cinco mil Embajadores anualmente, actualizado su conocimiento para identificar y reportar posibles casos de trata. Lo anterior contribuyó a que, tan solo en 2023, la compañía detectara cuatro casos positivos.

En el marco del evento, Volaris también presentó la campaña “Ojos en el cielo”, cuyo objetivo es concientizar a los clientes y a la sociedad en general, sobre la gravedad de esta problemática, para que más niñas, niños y adolescentes tengan la oportunidad de gozar de un futuro más prometedor y seguro.

A través de mensajes de sensibilización en redes sociales y espacios comerciales, la campaña busca que los pasajeros cuenten con más información sobre las características de la trata de NNA y conozcan herramientas útiles que les ayuden a detectar y denunciar conductas que podrían corresponder a situaciones de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).

“Este es un grato ejemplo de cómo las aerolíneas pueden promover el turismo sostenible, un concepto que rebasa lo ambiental, al buscar cuidar la integridad de las personas. Si consideramos que, de acuerdo con ONU Migración, el 80% de las víctimas de trata cruzan las fronteras a través de aeropuertos y puntos terrestres, la industria de la aviación juega un papel crucial para la prevención de este delito. Llevar The Code a otros seis países con este Addendum, ayudará a asegurarles un mejor destino a muchas NNA en toda la región”. Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris

Finalmente, se abrió un espacio de diálogo entre todos los participantes, en donde organismos internacionales, sociedad civil, representantes diplomáticos, especialistas y líderes de opinión, expusieron sus puntos de vista y propuestas para avanzar en la prevención y atención de este delito.

npq

