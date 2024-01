Hoteles recibieron de enero a noviembre a 78.2 millones de turistas

Ciudad de México. – El tercer lunes de enero es conocido como el Blue Monday, o el “día más triste del año”. Aunque esta fecha es criticada por su falta de rigor científico, es actualmente muy popular y se utiliza para referirse a un día en el que se experimenta una sensación de tristeza o depresión.

Esta fecha es importante para hablar de temas de salud mental, sin embargo, varios de los factores que generan estrés y depresión en la población en esta temporada se encuentran relacionados por problemas de dinero causados por las compras navideñas, los gastos de fin de año y la famosa cuesta de enero.

A través de una encuesta realizada a más de mil personas en todo el país con el objetivo de comprender la educación financiera y el acceso a productos y servicios de financiamiento, Crediclub encontró que el 32.9% de los encuestados afirmaron no estar satisfechos con su condición financiera personal actual.

El estudio también muestra que las mujeres que gastan en exceso también son las más propensas a tener pensamientos negativos como una salida a sus problemas financieros (53.1% vs. 46.9% de los hombres).

Este análisis también resalta que las mujeres son más propensas a experimentar estrés al pensar en sus finanzas, y este sentimiento se mantiene constante en todos los grupos de edad. Las estadísticas adicionales revelan la importancia de abordar estas preocupaciones de manera integral, incluyendo el impacto de las finanzas en la salud mental y el bienestar emocional de la población.

“El Blue Monday es una fecha popular para hablar sobre la salud mental y también de finanzas, porque varias personas se sienten agobiadas por sus problemas de dinero por los recientes datos. También es relevante subrayar que estos temas no deben tomarse a la ligera. Es importante recordar que no estás solo si te sientes triste en este día. Si necesitas ayuda, no dudes en buscar ayuda profesional”.

Sofía Ramírez, Chief Marketing Officer (CMO) de Crediclub