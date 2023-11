Inflación inició noviembre en 4.32 por ciento anual

Ciudad de México.- La trata de personas es un delito grave no tan fácil de detectar, pues es casi invisible y silencioso, pero atraviesa fronteras. Entre las víctimas más afectadas están niñas, niños y adolescentes, debido a su inocencia y vulnerabilidad. La trata infantil tiene fines de explotación sexual comercial.

La conmemoración del Día Nacional Contra el Abuso Sexual Infantil, el pasado 19 de noviembre, sirvió para reflexionar sobre la importancia de visibilizar el problema de la trata e impulsar medidas de prevención y detección oportuna de este delito.

La trata o tráfico de personas actualmente tiene como destino la explotación sexual infantil, los traficantes reclutan víctimas a través de internet.

Con el auge del internet y las redes sociales, se ha detectado que los menores sin filtros de seguridad o acompañamiento parental están todavía más vulnerables ante depredadores al navegar en la red, quienes idean estrategias para “enganchar” mediante promesas a esta población con fines de trata y explotación sexual.

¿Por qué debería preocuparnos?

Porque aparte de perturbar vidas inocentes e ir en contra de los Derechos Humanos, como toda forma de explotación equiparable a la esclavitud, su frecuencia es mayor de lo que se piensa:

De enero del 2015 a agosto pasado, 2,310 menores de 0 a 17 años (1,711 mujeres y 599 hombres) fueron víctimas de trata de personas en el país; según un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (REDIM), a partir de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre enero del 2022 y junio del 2023, Save the Children contabilizó 3,489 reportes provenientes de todo el país y el extranjero en la Línea Nacional Contra la Trata de Personas. Su análisis encontró que la niñez y adolescencia en situación de movilidad y pobreza (migración), son los más vulnerables.

México es uno de los mayores destinos del mundo, por lo tanto es propicio para el turismo sexual infantil, un mercado que existe porque hay demanda. Personas que viajan específicamente con el propósito de buscar encuentros sexuales con menores, facilitados por redes de trata que operan en o cerca de los centros turísticos.

¿Qué es The Code y cómo ayuda a prevenir la trata infantil?

Para las aerolíneas, un simple pase de abordar puede convertirse en una vida salvada de la explotación, con protocolos que les permitan detectar posibles casos de trata en todas las etapas del vuelo.

Las compañías del sector que se han vuelto un referente al respecto, son las que se han sumado al “Código de conducta para la protección de los niños frente a la explotación sexual en el turismo y la industria de viajes”, mejor conocido como The Code.

The Code es una iniciativa cuya misión es proporcionar concienciación, herramientas y apoyo a la industria del turismo para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Fue creada por la organización sin fines de lucro ECPAT (siglas de End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes).

Al convertirse en miembros de The Code, las empresas de viajes y turismo obtienen acceso a recursos para mantener a los infantes seguros en sus operaciones diarias.

En este sentido, la primera aerolínea en Latinoamérica y la segunda a nivel mundial en implementar sus medidas, a través de un Programa para la prevención del tráfico de menores con fines de explotación sexual comercial, es de origen mexicano: Volaris.

Desde que se unió a The Code en 2013, gracias al compromiso de 5,669 embajadores operativos capacitados en la materia, hasta la fecha Volaris ha rescatado a 13 menores; cuatro de ellos, en el 2022 y lo que va del 2023.

“El camino para erradicar este delito aún es largo, pero afortunadamente, ya existen rutas trazadas”, indica la aerolínea en un comunicado.

npq

