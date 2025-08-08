Negocios
Más tiempo para vivir: lo que exigen los trabajadores mexicanos
Prefieren estar con la familia
Ciudad de México. — Cada vez más trabajadores mexicanos ponen en primer lugar su vida personal. Familia, recreación y descanso superan en importancia al antiguo ideal de “ponerse la camiseta”.
Según la consultora Gallup, siete de cada diez empleados en México ya no se sienten comprometidos con sus empresas. La razón principal: no tienen tiempo para vivir fuera del trabajo.
Ivonne Vargas, especialista en capital humano y embajadora de Hooman, explicó que la mayoría de los empleados “ya no quiere llegar a casa solo a cenar y dormir”.
Durante el último año, el 70% de los trabajadores en México sufrió agotamiento, estrés o burnout. Así lo reportó un estudio reciente citado por Publimetro.
El cambio no es anecdótico. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que el desgaste laboral cuesta 40 mil millones de dólares al año a nivel global.
Te interesa: Papás con permiso, empresas que le apuestan a la familia
En México, la falta de compromiso laboral representa una pérdida de 748 mil millones de pesos anuales, según cifras de Gallup. Es once veces el presupuesto federal para salud.
Jefaturas tóxicas y desgaste emocional: un punto de quiebre
Uno de los factores más señalados es el deterioro en la relación con los líderes. El Instituto del Propósito y Bienestar Integral (IPBI) del Tecmilenio midió esta caída.
Entre 2021 y 2024, la calificación promedio de los líderes bajó de 4.1 a 3.9 en una escala del 1 al 5, según el IPBI.
Solo 4 de cada 10 empresas ofrecen herramientas reales de liderazgo. Sin acompañamiento ni empatía, los equipos se debilitan.
Vargas subrayó que el problema no se resuelve solo con home office. “La falta de autonomía y la carga emocional siguen ahí, sin importar el esquema laboral”, señaló.
Un estudio aplicado a más de 20 mil trabajadores en México mostró que 40% no tiene energía ni tiempo libre al salir del trabajo.
Más allá del trabajo: una redefinición del bienestar
Gallup y la OIT coincidieron en que el presentismo laboral –estar físicamente, pero sin compromiso– es uno de los síntomas más graves del entorno actual.
Este fenómeno representa una pérdida de 8.9 billones de dólares al año a nivel global. Es casi el 9% del PIB mundial.
Los datos también reflejan un giro en las prioridades. Para muchos empleados, el trabajo ya no es el centro de sus vidas. El bienestar se mide ahora en horas libres.
Casi 30% de los encuestados dijo tener tiempo para actividades personales tras su jornada. Otro 40% afirmó que no. El resto quedó en una zona intermedia.
La cultura del desgaste crónico comienza a perder terreno frente a una generación que exige balance, propósito y espacio para vivir fuera de la oficina.
JAHA
Negocios
Remesas, un tercio del ingreso en hogares pobres de México
Sin embargo, la cifra bajó
Ciudad de México.– Las remesas enviadas por migrantes mexicanos representaron un tercio del ingreso total en los hogares más pobres del país, reveló la ENIGH 2024.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), elaborada por el INEGI, las remesas tuvieron un peso determinante en los deciles más bajos de ingreso.
El análisis de la organización México ¿Cómo Vamos? señaló que entre 4 y 6% de los hogares ubicados en los deciles I al V reportaron haber recibido remesas este año.
En contraste, entre los hogares de mayores ingresos –deciles VI al X– sólo entre 1 y 4% reportaron ingresos por remesas en el mismo periodo.
Remesas, hasta un 33% de hogares
En los hogares del primer decil que recibieron dinero del extranjero, las remesas representaron 33.2% del ingreso trimestral, que fue de 16 mil 795 pesos.
Esa cifra representó una baja frente a 2022, cuando las remesas significaron 35.9% del ingreso total de esos hogares.
En el otro extremo, los hogares del decil X –los más ricos– reportaron que las remesas significaron 11.9% de sus ingresos, equivalentes a 236 mil 095 pesos trimestrales.
Hace dos años, en 2022, ese mismo grupo declaró que las remesas constituían el 22% de sus ingresos, lo que muestra una disminución considerable.
Más para leer: Migración, un reto pastoral: Obispo de Ciudad Juárez
México ¿Cómo Vamos? explicó que “además de las transferencias gubernamentales, las remesas son un componente clave para los hogares con menores ingresos en el país”.
A pesar de ello, el análisis identificó una discrepancia importante entre el número de hogares que reportan remesas y el volumen registrado por el Banco de México.
En 2024, México recibió un flujo histórico de remesas por 64 mil 745 millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 2.25%, según datos de Banxico.
Esa cifra contrasta con los datos que arroja la ENIGH, lo que llevó a especialistas a hablar de un posible subreporte por parte de los encuestados.
El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) había advertido este fenómeno desde 2022, cuando la ENIGH captó sólo 8.4% del ingreso real por remesas.
Ese año, la encuesta omitió alrededor de 5 mil ,577 millones de dólares que, según Cemla, sí llegaron a los hogares mexicanos. Además, contribuyeron a mejorar sus niveles de vida.
México ¿Cómo Vamos? concluyó que hace falta un análisis más profundo sobre cómo se distribuyen y registran las remesas en las estadísticas oficiales.
JAHA
Negocios
Víctor González, el CEO que combina TikTok, salud y compromiso con las familias
Ciudad de México.- En lugar de despachos de lujo o discursos técnicos, Víctor González Herrera, director general de Farmacias Similares, elige hablar con cercanía, humor y valores en redes sociales.
Desde TikTok, este empresario mexicano no sólo da consejos de salud, también promueve el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad social y el bienestar familiar.
Lee: Con fe, familia y trabajo: así superó Osmar Olvera a China desde el trampolín
Con más de 1.5 millones de seguidores en TikTok al cierre de julio de 2025, el CEO, próximo a cumplir 38 años, ha hecho de su cuenta personal un espacio educativo.
“No soy doctor, pero soy hijo del Doctor Simi y quiero ayudarte a vivir mejor”, dijo en un video publicado en sus redes sociales el 15 de marzo de 2024.
En sus clips, mezcla recomendaciones sobre prevención, nutrición, ejercicio y salud emocional, siempre con lenguaje sencillo y directo.
De la botarga a la conciencia ambiental: nace SíMiPlaneta
Uno de sus proyectos más visibles es SíMiPlaneta, una iniciativa ecológica que impulsa el reciclaje y la economía circular desde las propias sucursales de la cadena.
“Queremos que nuestras farmacias sean también centros de conciencia ambiental”, explicó Víctor González en entrevista con Forbes México, el 7 de junio de 2025.
En cada farmacia hay contenedores para medicamentos caducos, pilas y envases, además, promueve campañas de reforestación y jornadas de limpieza comunitaria.
“La salud no sólo es corporal, también es ambiental. Respiramos el mismo aire y compartimos este planeta con nuestras familias”, señaló en su video del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio.
Aliado de la niñez: colaboración con UNICEF
Además de sus mensajes en redes, Víctor ha unido esfuerzos con organismos internacionales como UNICEF México para desarrollar programas enfocados en salud infantil, vacunación y nutrición.
En alianza con la organización, impulsan contenidos que lleguen a jóvenes y madres de familia por redes sociales, sobre todo en comunidades con acceso limitado a servicios médicos.
“La niñez es prioridad. Si no cuidamos a los más pequeños, no estamos cuidando el futuro”, escribió en su cuenta de X, el 20 de abril de 2025, tras firmar un convenio de colaboración con el organismo de Naciones Unidas.
Un negocio familiar con rostro humano
Aunque lidera uno de los consorcios más grandes del país, Víctor González insiste en que no se trata solo de cifras.
“Lo importante no es vender más, sino servir mejor. Una farmacia debe ser cercana, como un buen vecino”, expresó en una transmisión en vivo el 8 de enero de 2025.
Su estilo directo influye entre jóvenes y adultos, quienes le agradecen por humanizar la figura del empresario.
No rehúye a hablar de temas difíciles como el acceso a medicamentos, la obesidad infantil o la falta de cultura preventiva, pero siempre desde la empatía.
Su fórmula: redes sociales, valores, familia y una profunda vocación de servicio.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Negocios
¿Dónde y cómo ahorrar para el regreso a clases?
Se acerca el regreso a clases
Ciudad de México. — Se acerca el regreso a clases y ello implica una inversión importante para millones de familias en útiles escolares.
Cada año, millones de hogares mexicanos enfrentan un aumento en sus gastos por la adquisición de útiles escolares, uniformes, mochilas, libros y zapatos. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ciclo escolar 2023-2024, más de 24 millones de estudiantes cursan la educación básica, lo que refleja la dimensión nacional de este desafío económico.
Tips de Profeco para ahorrar en el regreso a clases
Profeco aconsejó a madres y padres seguir una guía práctica que permite ahorrar sin sacrificar la calidad de los productos escolares:
- Haz una lista previa de útiles, calzado y uniformes. Revisa qué artículos del año anterior aún pueden usarse.
- Evita compras de pánico y organiza las adquisiciones con tiempo. Los precios suelen subir conforme se acerca el inicio de clases.
- Compara precios en diferentes establecimientos. Tiendas departamentales, papelerías locales, supermercados y comercios digitales ofrecen promociones distintas.
- Consulta el “Quién es quién en los precios”. Profeco publica comparativos actualizados por ciudad en su sitio web profeco.gob.mx.
- Compra solo lo necesario. Muchos artículos escolares no se requieren al inicio del ciclo. Espera las indicaciones oficiales del plantel antes de adquirir todo.
- Establece un presupuesto familiar. Involucra a los hijos mayores para que comprendan el valor del dinero y aprendan a elegir con conciencia.
- Evita créditos costosos. El uso excesivo de tarjetas o préstamos puede afectar la economía familiar durante el resto del año.
Otras alternativas para adquirir útiles escolares
Además de las compras tradicionales, existen opciones como mercados locales, ferias comunitarias, cooperativas escolares, trueques entre familias o incluso donaciones organizadas por asociaciones civiles.
En plataformas como Facebook Marketplace o WhatsApp circulan listas de útiles seminuevos en buen estado. Aunque estas alternativas deben usarse con precaución, pueden representar un ahorro importante.
Feria de Regreso a Clases 2025: una opción con descuentos
Como parte del programa federal, la Feria de Regreso a Clases 2025 se realizará el sábado 16 de agosto en Expo Reforma, en Ciudad de México. La entrada será libre, y se ofrecerán productos con descuentos de hasta 50%, además de servicios gratuitos como certificados médicos, cortes de cabello y asesoría legal.
Te interesa leer: Caer, levantarse, no rendirse y brillar: cuatro historias detrás del máximo puntaje en la UNAM
Este evento, organizado por Profeco, reunirá a más de 50 proveedores con artículos escolares certificados y precios competitivos. También se instalarán módulos de orientación para resolver dudas sobre derechos del consumidor.
Profeco recordó que ninguna escuela, pública o privada, puede imponer marcas o proveedores específicos, por lo que los padres tienen libertad de elección al comprar los útiles escolares.
Además, brindarán servicios como consultas médicas y cortes de cabello para que tengan un buen inicio a clases los estudiantes:
- Certificado médico general.
- Corte de cabello.
- Exámenes de la vista.
- Asesoría jurídica gratuita ofrecida por personal de Profeco.
- Tecnologías domésticas, que incluyen consejos sobre consumo responsable.
- Kioscos para trámites oficiales, como obtención de actas de nacimiento o asesoría dental.
Otras alternativas de ferias para el regreso a clases
En alcaldías como Álvaro Obregón, Tlalpan, Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras, Cuajimalpa.
En papelería Las Campanas, ubicada en la colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán, aplica un descuento de hasta el 20% en lista de útiles.
Dichas iniciativas permanecerán durante este mes de agosto.
En tanto, en Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, se instalarán ferias del 23 al 31 de agosto. Mientras que, en Nezahualcóyotl, Estado de México, la feria del regreso a clases será del 15 al 29 de agosto.
JAHA
Negocios
Desempleo bajó a 2.7% en junio y trajo alivio a miles de familias
Sin embargo, aún hay desafíos
Ciudad de México. — En junio de 2025, la tasa de desempleo en México se ubicó en 2.7% de la población económicamente activa (PEA), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Este porcentaje representó una leve mejora frente al 2.8% registrado en junio de 2024, aunque se mantuvo sin cambios respecto a mayo de este año.
La cifra significó que alrededor de 1.7 millones de personas buscaron trabajo activamente.
La población económicamente activa alcanzó 61.8 millones de personas, lo que implicó un aumento de 1.2 millones frente a junio de 2024. De ellas, 60.2 millones lograron encontrar empleo.
Desempleo, principal reto de economía en México
Aunque el desempleo bajó, la situación laboral sigue siendo compleja para millones de hogares. 4.4 millones de trabajadores se mantuvieron subocupados, es decir, tuvieron necesidad de laborar más horas para cubrir sus necesidades.
Entre los sectores productivos, el 45.1% de los trabajadores se desempeñó en servicios, mientras que 19.7% trabajó en comercio y 15.5% en manufactura.
En actividades agropecuarias participó el 10.7% y en construcción el 7.6%. Las actividades económicas como minería, electricidad, agua y gas agruparon apenas al 0.6%.
La informalidad laboral alcanzó al 54.8% de los trabajadores, lo que equivalió a 33 millones de personas sin acceso a seguridad social, afectando la estabilidad de muchas familias mexicanas.
Más para leer: Papás con permiso, empresas que le apuestan a la familia
Las cifras también reflejaron diferencias de género en el acceso al trabajo. La tasa de participación femenina fue de 46.5%, mientras que la masculina llegó al 75.1%.
De los 60.2 millones de personas ocupadas en junio, 24.9 millones fueron mujeres y 35.2 millones hombres, lo que evidenció brechas estructurales en el mercado laboral.
Pese a la mejora marginal en el empleo, el contexto económico se mantuvo frágil. México creció solo 0.2% en el primer trimestre, informó el Inegi en otro reporte.
Este dato siguió al aumento de 1.5% del PIB durante 2024, en medio de la incertidumbre comercial con Estados Unidos.
JAHA
Más tiempo para vivir: lo que exigen los trabajadores mexicanos
Cierre de clínicas de Planned Parenthood provoca un cambio de paradigma en EU
Fortalecen atención en los primeros mil días de vida con expediente clínico electrónico
“Mil pesos por su hijo”; la historia de Fernandito y una madre que nadie escuchó
Un respiro para el bolsillo: la inflación general bajó a 3.51 % en julio
Llegaron las vacaciones ¡Dios mío dame paciencia!
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
¿Por qué las madres mexicanas no amamantan?
“No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control?
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Úteros artificiales: entre el reto científico y ético
Te Recomendamos
-
Análisis y Opiniónhace 2 días
La paradoja del feminismo estatal: más recursos y menos seguridad
-
Mundohace 1 día
China ofrece apoyos económicos para mejorar la natalidad
-
Columna Invitadahace 3 días
Actívate: activismo digital con impacto ciudadano
-
Estilohace 1 día
Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia