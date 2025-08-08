Más tiempo para vivir: lo que exigen los trabajadores mexicanos

Ciudad de México. — Cada vez más trabajadores mexicanos ponen en primer lugar su vida personal. Familia, recreación y descanso superan en importancia al antiguo ideal de “ponerse la camiseta”.

Según la consultora Gallup, siete de cada diez empleados en México ya no se sienten comprometidos con sus empresas. La razón principal: no tienen tiempo para vivir fuera del trabajo.

Ivonne Vargas, especialista en capital humano y embajadora de Hooman, explicó que la mayoría de los empleados “ya no quiere llegar a casa solo a cenar y dormir”.

Durante el último año, el 70% de los trabajadores en México sufrió agotamiento, estrés o burnout. Así lo reportó un estudio reciente citado por Publimetro.

El cambio no es anecdótico. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que el desgaste laboral cuesta 40 mil millones de dólares al año a nivel global.

En México, la falta de compromiso laboral representa una pérdida de 748 mil millones de pesos anuales, según cifras de Gallup. Es once veces el presupuesto federal para salud.

Jefaturas tóxicas y desgaste emocional: un punto de quiebre

Uno de los factores más señalados es el deterioro en la relación con los líderes. El Instituto del Propósito y Bienestar Integral (IPBI) del Tecmilenio midió esta caída.

Entre 2021 y 2024, la calificación promedio de los líderes bajó de 4.1 a 3.9 en una escala del 1 al 5, según el IPBI.

Solo 4 de cada 10 empresas ofrecen herramientas reales de liderazgo. Sin acompañamiento ni empatía, los equipos se debilitan.

Vargas subrayó que el problema no se resuelve solo con home office. “La falta de autonomía y la carga emocional siguen ahí, sin importar el esquema laboral”, señaló.

Un estudio aplicado a más de 20 mil trabajadores en México mostró que 40% no tiene energía ni tiempo libre al salir del trabajo.

Más allá del trabajo: una redefinición del bienestar

Gallup y la OIT coincidieron en que el presentismo laboral –estar físicamente, pero sin compromiso– es uno de los síntomas más graves del entorno actual.

Este fenómeno representa una pérdida de 8.9 billones de dólares al año a nivel global. Es casi el 9% del PIB mundial.

Los datos también reflejan un giro en las prioridades. Para muchos empleados, el trabajo ya no es el centro de sus vidas. El bienestar se mide ahora en horas libres.

Casi 30% de los encuestados dijo tener tiempo para actividades personales tras su jornada. Otro 40% afirmó que no. El resto quedó en una zona intermedia.

La cultura del desgaste crónico comienza a perder terreno frente a una generación que exige balance, propósito y espacio para vivir fuera de la oficina.

JAHA