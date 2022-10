Uber elimina el uso obligatorio del cubrebocas

Ciudad de México.- La secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, aseguró que más de 500 mil socios de Uber, Didi, Cabify, Beat, Rappi y otras plataformas tecnológicas laboran bajo el esquema de la informalidad y por ende sin seguridad social.

“Son cerca de medio millón de mujeres y hombres que hoy ya trabajan en este nuevo sector y trabajan en la informalidad”, declaró la funcionaria federal durante su comparecencia con la Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados.

Te puede interesar: México está comprometido a que no haya trabajo forzoso ni infantil: STPS

Alcalde Luján aseveró que quienes laboran en plataformas digitales no tienen seguridad social y no son reconocidos como trabajadores porque no se reconoce la subordinación laboral y sólo se les llama socios.

“Consideramos que hay una oportunidad gigantesca de que se pueda encontrar el equilibrio necesario para que subsista la industria, pero para que los trabajadores estén protegidos”, reiteró.

El modelo laboral para los trabajadores de estas apps incluye reconocer la flexibilidad para entender cómo funciona la industria, ya que pude haber diferentes empleadores y las personas pueden trabajar.

Hoy acudimos a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la @Mx_Diputados.



Las diversas visiones sobre la política laboral y sus retos fortalecen y amplían los horizontes de acción.



Reconocimos avances legislativos en favor de l@s trabajadores como no sucedía antes. pic.twitter.com/2PQrLDQLzS — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) October 25, 2022

“Con una plataforma, con dos, con tres, al mismo tiempo, pero cada una debe cumplir con su responsabilidad ante las instituciones de seguridad social”, argumentó.

Finalmente, la titular de la STPS externó que sí considera muy importante regularizar a este medio millón de trabajadores, pues lo ve traducido en protección y en viabilidad de la propia industria.

ARH