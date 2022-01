El derecho de nacer

Nigromante

Para Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no acaban las controversias pues desde 2020 un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigarlo por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión, por muertes registradas en la pandemia por Covid-19.

Inicia López Gatell el año 2022 con el santo de espaldas, pues en acato a una sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, instruyó el año 2021 al Ministerio Público Federal comenzar la indagatoria luego del fallecimiento de dos personas en 2020.

MILENIO dio a conocer el 24 de noviembre de 2020, que familiares de personas fallecidas a causa de covid-19 presentaron denuncias penales ante la FGR contra el subsecretario López-Gatell, al que acusan de incompetencia y negligencia en su desempeño como jefe de la estrategia del gobierno federal ante la pandemia.

La resolución judicial que fue emitida el miércoles 20 de enero es consecuencia de una denuncia presentada el 25 de noviembre por familiares de dos personas fallecidas por coronavirus en 2020, identificadas como Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala.

En diciembre de ese año, la FGR notificó por correo electrónico a los familiares que se abstendría de investigar al funcionario por considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. Según una nota publicada este jueves por Reforma, un Juez de Control Federal Especializado determinó que el funcionario debe ser investigado.

La primera fue del abogado Felipe Jiménez Palacios y Nayeli Martínez Aguilar, en representación del padre de Felipe y de Eber Álvarez Zavala, quien fue pareja de la señora. Jiménez Palacios es representando actualmente por el abogado Javier Coello Trejo, para quien trabaja en su despacho.

Sin haber iniciado la investigación, la FGR desechó la denuncia el 15 de diciembre de 2020 por lo que los denunciantes impugnaron la medida ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, pero no resolvió a su favor.

Posteriormente los afectados demandaron un amparo, pero les fue negada la protección de la justicia federal, por lo que la Secretaría de Salud interpuso un recurso de revisión y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó en diciembre pasado revocar la sentencia y otorgar la protección, ordenando al juez de control llevar a cabo una nueva audiencia donde se ordenara al Ministerio Público Federal iniciar la pesquisa.

A López Gatell, que cuenta con todo el respaldo presidencial y la simpatía de militantes y seguidores morenistas, también enfrenta el desprecio de millones de personas que se lo hacen patente en redes sociales –reconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador- ahora se le acusa del delito conocido como comisión por omisión, negligencia e incompetencia”, previstos en el Código Penal Federal.

Por la omisión, negligencia e incompetencia para dirigir la estrategia del gobierno federal en la pandemia ha tenido como resultado la muerte de miles de mexicanos, estiman los denunciantes que impugnaron la decisión de la FGR y a quienes también un juez le negó el amparo a los familiares de Jiménez Pérez y Álvarez Zavala.

El hecho es que López Gatell se ha metido en un laberinto en el que enfrenta serios señalamientos de “deficiente actuación” y que ellos afirman que pueden documentar “su evidente irresponsabilidad y tendencia a informar de manera incompleta y falaz al pueblo de México”.

En este espacio cabe la duda de que López Gatell sea procesado por las autoridades dado el apoyo presidencial y de la mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión y sus colegas del gabinete lopezobradorista, aunque si el jefe del Ejecutivo hace efectiva su convicción de la auténtica división de poderes, el proceso tendría que avanzar y llegar hasta donde llegue.

Como es señalado de no exigir el uso de cubre bocas, no activar los protocolos de aislamiento de los pacientes, desinfección y tratamiento pertinente, entre otros como el que el 3 de marzo del año pasado haya prohibido a los hospitales privados realizar pruebas PCR y que haya declarado que éstas no tienen utilidad alguna, pues el acusado tiene pocos argumentos a su favor, sobre todo porque no ha propiciado que ni él ni el presidente López Obrador usen cubre bocas y ambos ya hayan dado positivo a Covid-19 en dos ocasiones.

Algunos medios difundieron en julio de 2021 que representantes de la oposición como Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano habían presentado denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de López Gatell, a quien acusaron de una mala gestión de la pandemia y pidieron que, de ser encontrado responsable, fuera sancionado. Señalaron que su comportamiento era criminal y que había costado la vida de miles de mexicanos.

Hasta ahora, la Secretaría de Salud reporta un total de 4 millones 495 mil 310 casos, mientras que la cifra de decesos asciende ya a 302 mil 112.

Sin embargo, las opiniones se dividen y profesionales reconocidos de la Academia defienden al funcionario federal. MILENIO publicó una entrevista con Marisela Villegas Pacheco, doctora en Derecho por la facultad de Estudios Superiores de Aragón, quien afirmó: “No veo que haya elementos para la responsabilidad penal contra López Gatell”.

“Para ello, se necesita que haya datos de prueba que tipifiquen la conducta que se pretende investigar, o sea, un comportamiento humano encaminado a un fin, pero este servidor público no pudo prever la pandemia, así que no veo elementos”. Sería tanto como decir que López-Gatell creó la pandemia, “pero él no la creó, solo la controlaba”, explica la académica al diario capitalino.

