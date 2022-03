La cultura empresarial en tiempos difíciles

“Cuando las personas no sintonizan con la cultura empresarial sólo es posible estar en medio del pelotón” Philip Kotler

El mundo cambió podríamos decir para siempre nos enfrentamos cada día a titulares que nos muestran una nueva realidad, un mundo post covid que intentaba recuperarse y cuando sentimos que estábamos al otro lado aparece una variante que se transmitía de manera muy rápida y de nuevo debimos poner freno de mano, y cuando por fin sentíamos acomodarnos nuevamente recuperando fuerzas y viendo un 2022 con entusiasmo, empezamos a escuchar de conflictos geopolíticos, una guerra para muchos sin sentido en países, que a pesar de estar a miles de km pero que al final nos muestra la realidad que en un mundo globalizado así sea a larga distancia las repercusiones se empiezan a sentir en varios frentes de la economía.

No se puede negar que la pandemia trajo consigo una enorme revolución digital, se pudo demostrar una capacidad enorme de adaptación para muchos nunca antes vista. Rápidamente se implementaron tecnologías como el comercio electrónico, lo que muchos empresarios antes nunca habían percibido y era que podría sonar la caja registradora mientras duermen entre otros beneficios de esta transformación digital, lo que los llevó a incorporar de manera rápida el comercio electrónico, esto lo demuestra el aumento en México donde dos de cada diez empresas ecommerce tuvieron una expansión de más del 300% en 2020, marcando así una diferencia extraordinaria respecto al 2019, así lo indica el estudio Impacto COVID-19 en Venta Online México, en cuanto al 2021, se proyecta que para el 19% de las empresas de comercio electrónico en México la venta online llegue a representar más del 30% de sus ventas totales, sin embargo la Pyme como generadora del 81% del empleo del país apenas subsistía.

Se puede decir que hubo importantes avances y se resolvió de primera mano parte importante del negocio y sus ventas, pero los desafíos continuaban y con mayor preocupación, empezamos a ver que el futuro del trabajo había llegado y con fuerza, y entonces se habló con fuerza del informe del Foro Económico mundial que en donde indicaba que los robots serían para el 2025 el 45% del empleo, se remplazarían 85 millones de puestos que serían automatizados lo que al final crearía 97 millones nuevos con nuevas profesiones y es cuando entonces las empresas se vuelven protagonistas ya que deben trabajar en construir las bases necesarias que les permitan no solo sobrevivir sino crecer a pesar de unas circunstancias que si bien no podemos cambiar si podemos decidir cómo reaccionar. Por esto decimos que trasciende la idea de adaptación a transformación y que quién no se transforme está condenado a desaparecer.

Al futuro del trabajo definitivamente se anticipó, las encuestas recientes muestran personas buscando entornos que les ofrezca bienestar emocional, platean dejar su empleo desde todas las generaciones, cobra interés las interacciones acerca de la cultura empresarial en plataformas de empleo, y hasta la palabra flexibilidad incrementó hasta 343% según encuesta de LinkedIn y análisis de su bigdata.

Por su parte las empresas se quejan de los tiempos que tardan en conseguir talento, dicen no encontrarlo o si lo encuentran no logran retenerlo.

El camino de la transformación de las compañías es inminente. Construir esos pilares que pueden llevar muy lejos a la compañía y con ello las personas a pesar de las circunstancias es más que un beneficio una necesidad.

Para ello, proponemos 3 pilares que se convierten claves para toda organización sin importar si es micro, pequeña, mediana o grande y que se enmarcan en lo que se denomina cultura empresarial que no es otra cosa de la forma vivir e interactuar en la organización, y lo que hace que las personas trabajen en conjunto acciones para conseguir unos resultados.

El Propósito: El propósito es lo que hace grande a una compañía por pequeña que sea y le crea un sentido de dirección con inspiración, misma inspiración que atrae a otros porque comprenden a que compañía que hace de este mundo un lugar mejor se están adhiriendo.

Esta es la diferencia de simplemente llegar a un lugar a llegar a un lugar en el que aporto a este mundo.

Modelo People Centric: Es un modelo orientado a las personas o con las personas en el centro de la estrategia. Tan importante se convirtió una promesa de valor a las personas, lo que hasta hace unos años era exclusivo del cliente. Tener al colaborador en el centro se volvió una necesidad, a las empresas les está doliendo sostener y crecer, la gente se frustra y se va, las personas esperan más de su organización, y escogen con quién quiere trabajar.

Una propuesta de valor para el colaborador se construye con la gente con una escucha activa, de cada una de las interacciones adicional a que esperan además de entornos de bienestar emocional, oportunidades de desarrollo y crecimiento.

El modelo people centric busca comprender de forma y de fondo al colaborador desde sus miedos, sueños y desafíos hasta las brechas y fortalezas en su transitar por la compañía, de manera que tenga oportunidad de estar en el lugar correcto, donde puede aportar y le genera retos con oportunidades de crecer. Acompañar a las personas que muestran especial lealtad e iniciativa por ser cada vez mejores a ir de un lugar A a un lugar B es cumplir una promesa de valor mutua.

La inteligencia emocional: Si bien hay muchas fortalezas humanas claves en estos tiempos la inteligencia emocional se convierte en la maestría, nada es posible si no tenemos la capacidad de reconocer las emociones, para controlarlas y direccionarlas de la manera correcta. Y siento que hay una enorme necesidad de elevar los niveles de conciencia en el liderazgo para que este a su vez lo permee a su equipo y se pueda construir en conjunto ese bienestar emocional.

