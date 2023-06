Atacando a la Secretaria

Por Antonio Maza Pereda

De una manera un tanto extraoficial, arranca la carrera para seleccionar al candidato presidencial de la 4T. El mecanismo, al que se le ha llamado Comités en Defensa de la 4T, les permite salirse de la reglamentación que prohíbe iniciar las precampañas en estas fechas. No deja de tener otros significados más o menos ocultos: una copia de los Comités de Defensa de la Revolución, qué se estilan en Cuba desde hace más de 60 años y una ligera reminiscencia de los Comités de Salud Pública, qué se encargaron de guillotinar a una buena parte de los creadores de la Revolución Francesa. De fondo también muestra, de un modo subconsciente, el hecho de que se sienten amenazados. Si tuvieran total confianza en la ciudadanía y en el electorado, no tendría sentido hablar de defender su posición política.

El método está siguiendo los pasos de Andrés Manuel, quién se dedicó durante 18 años a hacer una campaña que resultó muy efectiva, conociendo a fondo al País y sobre todo al electorado al cual sé quería dirigir y conquistar. En lo cual fue bastante exitoso. Obviamente, las así llamadas corcholatas, denominadas de ese modo por el propio Presidente de la República, no tienen el lujo de ese tiempo. Pero en las visitas que han hecho en los meses anteriores y las que harán ahora trabajando de tiempo completo en conocer el país, podrán tener un conocimiento de primera mano de lo que requiere el votante, o por lo menos aquellos que forman parte del núcleo duro de la 4T.

El método tiene mucho de positivo para MORENA: no sólo les permite a los aspirantes conocer mucho mejor a su electorado, sino también permite valorar las cualidades de cada uno de ellos. Lo cual harían más efectivas las encuestas que se están planeando, en el supuesto de que, efectivamente, ese sea el método de selección del candidato y no el método del dedazo al que nos tiene acostumbrada la clase política. Pero aún en ese caso, el dueño del dedo elector tendrá más elementos para seleccionar cuál es el prospecto al que le ve más probabilidades de ganar y, sobre todo, quien refleja de una manera más fiel las ideas del primer mandatario. Por supuesto, el método tiene de negativo que se está dándole la vuelta a la legislación y reglamentación electoral, qué precisamente quería evitar lo que algunos llamaban el albazo. Pero no parece que a la Sociedad le esté importando mucho este tema.

Por otro lado siempre queda la pregunta: sí la oposición considera que este método le está dando una ventaja a la 4T, ¿por qué no lo adoptan? Si está claro que el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral no tienen elementos para evitar esta situación, ¿por qué no aprovecharla y lograr ellos también conocer al electorado más profundamente y darse a conocer?

El único grupo de oposición que ha intentado un método para conocer mejor las necesidades del electorado, es el Movimiento Ciudadano, a través de la página llamada Méxicolectivo. Dicha página, en casi cinco meses de estar abierta al público, ha recibido 54,900 visitas, algunas para inscribir propuestas de gobierno y otras para consultar las que se han expresado. Parece un buen número, pero sí consideramos qué el Movimiento Ciudadano tiene registrados 466,000 militantes, esto significa que solamente uno de cada ocho militantes de este Movimiento han visitado su página. Y no hay un modo claro para saber cuántos de ellos hicieron alguna aportación al contenido de su propuesta electoral.

En el aspecto de conocer mejor al electorado, los otros partidos de oposición no han hecho ninguna consulta pública. Con lo cual parece que seguirán con el método que han tenido hasta ahora: esperar a que sea la 4T la que tenga propuestas y ellos reaccionarán oponiéndose sin mayor ofrecimiento alternativo.

Por otro lado, como de alguna manera era de esperarse, ya empezaron las patadas bajo la mesa entre las corcholatas originales, así como las que se han venido agregando por el camino. La conocida política Yeidckol Polevnsky, fundadora de MORENA, ha intentado inútilmente que la reciban para poder formar parte de los comités de defensa de la 4T y, por otro lado, la opositora Xóchitl Gálvez, alegando su derecho de réplica, se presentó ante el Palacio Nacional donde se le negó la entrada y posteriormente declaró que quiere ser candidata a la presidencia, pidiendo a la sociedad civil que vaya más allá de premiarla con likes y que se conviertan en militantes.

Por mientras, las seis corcholatas originales no han estado inactivas. Adelantándose a los demás, Ebrard renuncia para poder dedicarse de tiempo completo a estas labores, forzando de alguna manera a la doctora Sheinbaum para hacer lo mismo. Los demás no han renunciado, pero han pedido licencia, con lo cual están asegurando que, en caso de no salir seleccionados como candidatos a presidente, pueden regresar a los puestos que ocupaban anteriormente.

Es interesante también el hecho de que, de las ocho corcholatas que se han pronunciado públicamente, cinco son exgobernadores. Lo cual quiere decir que los demás se consideran tan capaces para dirigir el país como aquellos que han tenido la responsabilidad de gobernar algún Estado. Para los exgobernadores esto puede significar una ventaja, pero también significa que tienen más posibilidad de que sean atacados por su gestión en esos puestos de mando.

Ya se empiezan a barajar algunas de las deficiencias que se le achacan a cada uno de ellos. Y buena parte de esto proviene de lo que se ha llamado el fuego amigo. Por supuesto, circulan múltiples memes y videos contra los aspirantes. Porque, como se ha dicho en estas páginas anteriormente, el gran tema ahora es la capacidad del Señor Presidente de imponer a todas estas corcholatas una disciplina férrea que evite que el electorado se confunda y se divida. En la lógica de unos Comités de Defensa, la unidad es imprescindible. Si no se logra, el mayor peligro para la 4T será la división y los ataques viciosos entre sus adherentes. En otras palabras, nos espera una época que a algunos les va a parecer muy divertida, pero que por otra parte contribuirá a aumentar la polarización y la división del País.

