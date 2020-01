Tal Cual… El doble discurso en la frontera

El Congreso de la Unión discutirá nuevamente en el próximo período ordinario, la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, una vez que el presidente López Obrador ha expresado su decisión de presentar una iniciativa sobre el tema.

Los argumentos en la exposición de motivos de la reforma de 1996 en la que se establece la prioridad de los recursos públicos sobre los privados en el financiamiento de los partidos políticos, eran: evitar que recursos de dudoso origen “infiltren” a los partidos y comprometan su independencia; mejorar la competitividad entre partidos, al establecer criterios de equidad y proporcionalidad en la asignación del financiamiento e; incentivar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y disminuir el abstencionismo.

Sin embargo, en la elección presidencial del 2000, sucedieron dos hechos que exhibían el uso ilegal de recursos públicos y privados que obligaron a fortalecer los instrumentos de fiscalización. Me refiero al PEMEXgate, en que se estima el desvió de mil millones de pesos del sindicato petrolero hacia el PRI y su candidato y, “los amigos de Fox”, un mecanismo ilegal para recabar recursos privados a favor del PAN y su candidato y hasta donde se llegó a documentar fueron 600 millones de pesos de origen dudoso.

Por otra parte, el que los partidos políticos tengan cada año mas y mas financiamiento, no se ha traducido en una mayor participación de los ciudadanos en las elecciones. En las presidenciales del 2000, 2006, 2012 y 2018 prácticamente el porcentaje de participación es el mismo, 62%, y en las intermedias del 2003, 2009 y 2015 ocurre lo mismo, una participación del 44%. En estos 20 años el financiamiento federal se incrementó en tres veces y media, al pasar de 1,563,636,107 en el año 2000 a 5,327,124,203 en 2020.

AÑO LISTADO NOMINAL VOTARON % ABSTENCIONISMO FINANCIAMIENTO ORDINARIO PARTIDOS 2000 58,780,081 37,601,618 63.97 36.03 1,563,636,107 11 2003 64,916,057 26,738,924 41.19 58.81 2,401,968,752 11 2006 71,374,373 41,791,322 58.55 41.45 2,102,721,293 8 2009 77,815,606 34,708,444 44.6 55.4 2,812,150,150 8 2012 79,454,802 50,143,616 63.1 36.9 3,461,954,466 7 2015 83,563,190 39,872,757 47.72 52.28 4,026,832,177 10 2018 89,332,031 56,611,027 63.42 36.58 4,640,733,607 9 2020 5,327,124,203 7

Al mismo tiempo, los procesos electorales han tenido modificaciones sustanciales que nos indicarían que lo racional es disminuir el financiamiento. En primer lugar, se han reducido los tiempos de campaña. Aquellos procesos eternos que duraban un año, ya no existen. Se han ido compactando las elecciones federales y locales, para que se realicen el mismo día, lo que trae ahorros sustantivos en materia de propaganda. Pero lo mas importante es el cambio tecnológico. El internet y las redes sociales son hoy en día, el espacio por el que transcurre la información, el debate, las campañas, la vida pública. Se acabó la propaganda de superficie, los pendones, los carteles, los plásticos, etc, etc.

La vida transcurre en el internet hoy en día, quien no está en las redes, vive en las cavernas.

Otro asunto es que los votos cuentan doble en materia de financiamiento. A los recursos federales, hay que agregarle las prerrogativas que localmente se asignan a los partidos y que son por la misma cantidad.

La Secretaria General de MORENA en funciones de presidencia anunció que este partido va a regresar el 75% del financiamiento federal, es decir, que de los 1,760,357,966 millones de pesos que tendría en 2020, solo recibirá 440,089,491. A esa cantidad hay que sumarle las prerrogativas que MORENA recibe en los estados 1,392,078,310 para tener la cantidad real, en total: 1,832,167,801.

El PAN tendrá 1,873,544,248 millones de pesos. 970,494,658 de recursos federales y 903,049,590 de recursos locales.

El PRI tendrá 1,746,682,630 millones de pesos. 914,603,291 de recursos federales y 832,079,339 de recursos locales.

El PRD tendrá 808,855,352 millones de pesos. 439,827,808 de recursos federales y 369,027,544 de recursos locales.

El PT tendrá 654,203,974 millones de pesos. 395,435,270 de recursos federales y 258,768,704 de recursos locales.

El PVEM tendrá 761,547,286 millones de pesos. 431,008,417 de recursos federales y 330,538,869 de recursos locales.

El MC tendrá 615,705,941 millones de pesos. 415,396,793 de recursos federales y 200,309,148 de recursos locales.

Además los partidos locales recibirán 313,507,565 millones de pesos.

En total, para el año 2020, el financiamiento presupuestado para los partidos políticos de recursos federales y locales, es: 9,929,483,272 millones de pesos.

Esta es otra vía para reducir a la mitad el dinero que reciben los partidos. Basta cancelar las prerrogativas locales. Que los votos cuenten una sola vez.

PRERROGATIVAS FEDERALES Y LOCALES DE PARTIDOS POLITICOS PARA EL EJERCICIO 2020





















ESTADO MORENA PAN PRI PRD PT PVEM MC LOCALES

FEDERAL 1,760,357,966 970,494,658 914,603,291 439,827,808 395,435,270 431,008,417 415,396,793

-75% 440,089,491

AGUASCALIENTES 12,995,129 15,611,698 11,356,214 1,072,078 5,746,568 8,600,308

BAJA CALIFORNIA 55,743,687 32,065,889 13,172,895 16,303,878 10,391,754 14,654,390 3,231,583

BAJA CALIFORNIA SUR 9,856,866 4,957,088 3,264,934 2,285,012 3,196,809 607,088 5,750,892

CAMPECHE 17,265,713 13,312,605 15,995,818 5,833,161 5,947,702 2,438,407 2,438,407 5,180,665

CHIAPAS 41,658,797 8,769,654 18,500,369 8,494,813 9,237,122 20,674,082 22,385,123

CHIHUAHUA 40,040,045 41,365,931 27,865,967 10,806,930 11,694,280 1,092,594 11,470,302

CIUDAD DE MEXICO 174,544,423 75,069,416 55,327,854 61,308,648 32,906,436 36,627,731

COAHUILA 17,394,438 35,513,705 40,703,933 9,774,273 7,280,512

COLIMA 8,768,769 5,182,896 5,911,948 211,864 2,279,933 2,880,420 2,961,574 2,430,055

DURANGO 17,656,464 12,202,673 15,567,559 5,380,289 7,047,297 5,380,289 4,973,827 5,292,823

GUANAJUATO 28,626,078 50,728,642 24,153,128 11,549,377 17,756,182 11,382,981 11,451,285

GUERRERO 43,223,109 10,874,628 28,100,019 23,858,098 12,740,020 11,360,968 10,196,171

HIDALGO 20,013,000 6,745,000 10,468,000 4,104,000 4,289,000 31,084,262

JALISCO 25,221,260 19,318,150 19,700,350 10,424,332 30,512,216

MEXICO 243,807,297 102,467,728 138,991,044 61,447,010 44,184,542 49,631,584 13,638,045 42,528,005

MICHOACAN 55,583,575 31,016,438 40,090,622 36,453,299 19,464,269 23,650,783 15,264,332

MORELOS 18,381,795 7,443,821 9,152,714 9,131,485 4,896,403 4,954,782 4,445,298 17,409,905

NAYARIT 7,243,688 10,969,539 11,699,446 4,504,053 3,305,075 4,862,947 3,260,435

NUEVO LEON 37,493,000 58,655,000 41,883,000 16,914,000 18,826,000 27,956,000 14,714,000

OAXACA 61,089,330 16,110,260 32,229,195 17,040,861 14,800,524 11,055,414 15,151,454

PUEBLA 73,595,682 49,377,987 39,727,464 13,590,631 15,765,654 16,898,858 14,266,898 31,700,000

QUERETARO 21,960,801 30,454,900 18,072,173 7,753,083 8,151,505

QUINTANA ROO 10,441,507 7,548,178 5,608,614 3,247,718 2,641,913 3,955,572 3,319,982 8,454,947

SAN LUIS POTOSI 19,920,448 19,405,947 16,193,433 15,027,261 7,244,821 8,777,210 8,891,392 15,039,483

SINALOA 49,277,082 19,277,429 33,065,101 11,441,382 14,677,940

SONORA 32,661,972 21,381,151 25,741,302 7,908,592 7,814,737 10,202,368 8,725,538

TABASCO 26,168,136 7,736,325 8,166,998 6,110,005

TAMAULIPAS 43,388,898 67,640,762 22,876,200 15,211,026

TLAXCALA 17,834,843 6,490,137 3,465,416 3,893,616 5,030,885 3,461,239 4,038,700 5,582,566

VERACRUZ 124,415,461 87,723,215 52,162,086 33,772,615 28,821,465

YUCATAN 19,100,084 26,236,022 27,545,691 6,729,346 7,062,719 6,203,965

ZACATECAS 16,706,933 9,133,101 15,750,525 5,847,160 6,327,641 6,175,071 7,750,012

PRERROGATIVAS TOTALES 1,832,167,801 1,873,544,248 1,746,682,630 808,855,352 654,203,974 761,547,286 615,705,941 313,507,565



*AGUSTIN GUERRERO CASTILLO

POLÍTICO

@agustingc2012