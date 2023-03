8M Alto a la violencia, construyamos una cultura de paz: Paulina Amozurrutia

Ciudad de México.-La violencia en México es un estado de emergencia no exclusivo de las mujeres sino de todos los grupos vulnerables. Tenemos un problema que es la punta del iceberg de una violencia con un país con una falta de estado de derecho, una impunidad enorme de delitos sexuales en el que las víctimas son mujeres y niñas. Y aunque es un tema que empuja el feminismo, debemos impulsarlo todos, porque necesitamos sociedades de paz, dijo Paulina Amozurrutia, fundadora de Unión Mujer.

Charlamos en entrevista con la directora de Unión Mujer, asociación que busca ser un referente del feminismo integral para que las mujeres vivan en plenitud, sobre la reflexión que debemos propiciar este 8 de marzo para avanzar en el tema:

En muchos aspectos la marcha del 8M Día Internacional de la Mujer en México es un “feminismo de Instagram”, consideró Paulina Amozurrutia, “porque para que sea real tendríamos que trabajar los 365 días en una asociación civil, ayudar a una mujer en concreto”, por ejemplo.

“Este no es un tema exclusivo del gobierno, es responsabilidad de todas y todos, más allá de que estemos o no de acuerdo en cómo marchan, que pinten muros o no, debemos pensar más allá y si no lo entiendes eres parte del problema. Tal vez no me guste que pinten las iglesias, pero entiendo el dolor de muchas mejores que no han sido tratadas con dignidad, que fueron niñas laceradas”.