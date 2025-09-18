Asocian riesgo de tumor cerebral en mujeres por uso de anticonceptivo inyectable

Ciudad de México.- Pasar tiempo en entornos naturales alivia el estrés, potencia la concentración infantil y fortalece los vínculos familiares, según investigaciones médicas recientes.

Promover esta “terapia verde” en familia es una oportunidad real para cuidar la salud emocional y defender la dignidad humana desde el respeto y los valores.

Lee: Estrés en México: cómo transformarlo en bienestar diario

Beneficios comprobados para la mente y el cuerpo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el acceso a espacios verdes urbanos no solo mejora la calidad del aire, sino que también contribuye a reducir la ansiedad y la depresión en la población.

“El contacto con la naturaleza reduce los niveles de cortisol, mejora la claridad mental y eleva el estado de ánimo”, resalta un análisis publicado por la American Psychological Association.

Estas conclusiones refuerzan la idea de que un paseo en familia puede convertirse en una herramienta sencilla y efectiva para cuidar la salud mental.

En el caso de los niños, los beneficios son aún más evidentes.

Un estudio publicado en la revista PNAS en 2019, realizado con datos de Dinamarca, encontró que quienes crecieron rodeados de espacios verdes tuvieron hasta un 55% menos riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos en la adolescencia y la edad adulta.

Opciones reales para familias mexicanas

En México, las familias pueden acceder a parques y áreas naturales sin necesidad de grandes traslados o gastos.

Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Algunos ejemplos son el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, el Parque Metropolitano en Guadalajara o el Parque Fundidora en Monterrey, que ofrecen actividades recreativas y contacto directo con la naturaleza.

La jardinería en casa también es una alternativa práctica. Tener plantas en interiores o pequeños huertos familiares fomenta la convivencia y aporta beneficios comprobados.

“Incluso la presencia de plantas mejora la concentración y el bienestar emocional”, subraya la organización Mental Health America en su portal oficial: mhanational.org.

Otra opción son los llamados “espacios azules”, como ríos, lagos o playas.

“El simple sonido de las olas es más relajante que escuchar música”, de acuerdo con un reportaje publicado en Vogue en julio de 2025.

Lo anterior confirma que el agua también es un entorno que favorece la calma y la salud emocional.

Voces con autoridad

El Hospital Infantil de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) implementa desde hace algunos años las llamadas “recetas verdes”.

En un reportaje de Time publicado en abril de 2025, los médicos explicaron que recomiendan caminatas en parques a niños con ansiedad, obesidad o autismo, y han observado mejoras significativas en su bienestar general.

“Pasar más tiempo al aire libre aumenta la felicidad, reduce la ira y la ansiedad, y está científicamente vinculado con una mejor salud integral”, comparte el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), a través de su sitio oficial worldwildlife.org.

México y el desafío de la salud mental

La Secretaría de Salud reconoció que tras la pandemia los problemas emocionales crecieron de manera considerable.

Datos oficiales reportan que cerca del 20% de la población presenta síntomas de depresión, una cifra muy superior al 9.1% previo a 2020, de acuerdo con información publicada en el sitio mexicobusiness.news.

Además, un análisis publicado en International Journal of Mental Health Systems revela que más del 75% de las personas con trastornos mentales en México no reciben atención profesional adecuada.

Frente a esta situación, los especialistas recomiendan impulsar estrategias accesibles y preventivas, como el contacto con la naturaleza, que puede ser integrado a la vida diaria de las familias.

Una alternativa sencilla y esperanzadora

Más allá de las cifras, los beneficios son palpables: salir juntos a caminar, organizar un picnic o simplemente dedicar un momento a respirar aire fresco en un parque cercano puede marcar la diferencia.

No sustituye la atención médica cuando es necesaria, pero sí ofrece un recurso inmediato para reducir el estrés y fortalecer la unión familiar.

La “terapia verde” es una invitación a reconectar con lo esencial: la vida, la salud emocional y la convivencia.

Para muchas familias mexicanas, representa una herramienta gratuita, accesible y con respaldo científico que refuerza los valores humanos y la esperanza de una vida más plena.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH