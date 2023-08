Kit de preparación para el concierto de Taylor Swift

Ciudad de México.- Miles de fans se alistan para los esperados conciertos de Taylor Swift en México, desde la preparación de brazaletes para la comunidad, hasta la planeación del outfit perfecto, de acuerdo a su “Era” favorita. Sin duda, serán presentaciones memorables en nuestro país.

En preparación para los tan esperados shows, compartimos algunos de los tips que las y los Swifties, han buscado en YouTube para llegar totalmente listos:

Acordeón de los puentes de Taylor Swift

La artista es bien conocida por crear y lograr que los fanáticos sientan la emoción y furor de cada una de sus canciones, pero también por hacer puentes únicos que unen a millones de personas al cantarlos, es decir, aquellas partes que sobresalen de toda la canción y son básicas para el concierto. Uno de los más icónicos es el de Cruel Summer, video que cuenta con 97 millones de reproducciones en YouTube.

Cruel Summer I'm drunk in the back of the car And I cried like a baby coming home from the bar (oh) Said, "I'm fine, " but it wasn't true I don't wanna keep secrets just to keep you And I snuck in through the garden gate Every night that summer just to seal my fate (oh) And I screamed for whatever it's worth "I love you, " ain't that the worst thing you ever heard? He looks up grinning like a devil

Estos son los puentes de las canciones más reproducidas a nivel mundial de Taylor Swift en YouTube en los últimos 12 meses:

Blank Space – 3230 M de reproducciones:

Boys only want love if it’s torture

Don’t say I didn’t, say I didn’t warn ya

Boys only want love if it’s torture

Don’t say I didn’t, say I didn’t warn ya Anti-Hero – 155 M de reproducciones:

I have this dream my daughter-in-law kills me for the money

She thinks I left them in the will

The family gathers ‘round and reads it and then someone screams out

“She’s laughing up at us from Hell” You Belong With Me – 24 M de reproducciones:

Oh, I remember you driving to my house

In the middle of the night

I’m the one who makes you laugh

When you know you’re ‘about to cry

And I know your favorite songs

And you tell me ‘bout your dreams

Think I know where you belong

Think I know it’s with me Shake It Off – 3326 M de reproducciones:

My ex-man brought his new girlfriend

She’s like, “Oh my God,” but I’m just gonna shake

And to the fella over there with the hella good hair

Won’t you come on over, baby?

We can shake, shake, shake

Yeah, oh-oh, oh Enchanted – 14 M de reproducciones:

This is me praying that

This was the very first page

Not where the storyline ends

My thoughts will echo your name

Until I see you again

These are the words I held back

As I was leaving too soon

I was enchanted to meet you

Please, don’t be in love with someone else

Please, don’t have somebody waiting on you

Please, don’t be in love with someone else (Ooh)

Please, don’t have somebody waiting on you (Ooh, oh)

Escucha el posible setlist del concierto

La comunidad de YouTube ayuda a otros fans a estar completamente preparados, en esta playlist, encontrarás las posibles canciones que Taylor Swift cantará en el concierto. Se trata de las 43 canciones que la estrella de pop cantó en sus conciertos de Estados Unidos.

