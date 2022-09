iOS 16: iPhones compatibles y principales novedades

Ciudad de México.— No hay plazo que no se cumpla. Apple presentó el iPhone 14 en todas sus versiones: Plus, Pro y Pro Max.

La versión base del nuevo Smartphone de la firma de Cupertino, el iPhone 14 presenta una pantalla de 6.1 pulgadas con el procesador A15 Bionic.

Incorporará dos cámaras traseras, de 12 megapixeles, una con estabilizador de imagen y la otra de gran angular.

Además, esta generación es la primera compatible con conexión satelital, también únicamente para Estados Unidos y Canadá.

En México tendrá un costo inicial de los $20,999 pesos en su versión de 128 GB.

Por su parte, la versión Plus presenta una pantalla de 6.7 pulgadas y una mejor batería que la versión estándar. Tendrá en México un precio base desde los $23,999.

El iPhone 14 Pro y el iPhone Pro Max tendrán cuatro colores: blanco, negro, oro y morado profundo.

Iphone 14 Pro Max, características: tendrá un chip A16 Bionic y un sensor 65 por ciento mejor que el anterior. Además contará con 48 megapíxeles. La batería durará un día. También contará con un cambio de modelo.

En el caso del iPhone 14 Pro el modelo iniciará desde los $25,999 pesos en la versión de 6.1 pulgadas para la versión de 128 GB.

Por su parte la presentación Pro Max podrá adquirirse desde los $28,999 pesos en México; mientras que la de 1TB costará $41,999.

JAHA