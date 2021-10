David Páramo agradece a policías tras filtrarse video

México.- El comunicador David Páramo de Grupo Imagen compartió el video que se filtró en redes sociales del día que sufrió un aneurisma y estampó su auto contra un árbol.

Páramo más que enojarse retomó el video y agradeció a los policías que lo ayudaron en el momento de su accidente vascular que lo tuvo varios meses en el hospital.

“Se filtró este video que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mi y a mi hijo… sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios lo bendiga siempre!”, escribió en su cuenta de Twitter.

El periodista autobautizado como “El padre del análisis superior” tuvo el accidente en el mes de abril, lo que lo sacó de los medios por varios meses.

Mauricio David Páramo Chávez, conocido como David Páramo, es un periodista y columnista financiero mexicano. En televisión, desde el 2016, es colaborador en el noticiero nocturno Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, de Imagen Televisión.

