“Deportan” a perrito que cruzó a EE.UU. con migrantes

Ciudad de México.— Jennifer Lahl, presidenta de The Center for Bioethics and Culture Network, alertó de los riesgos que enfrentan las mujeres y los niños debido a la donación de óvulos, la donación de esperma, fecundación in vitro y la subrogación.

En entrevista con Lila Rose, fundadora y presidenta de Live Action, Jennifer Lahl señaló que más de un millón de niños han sido creados mediante fecundación in vitro en Estados Unidos, sólo para ser abandonados en congeladores, donados a la ciencia o desechados.

“Estos bebés humanos vivos están siendo tratados como objetos desechables”, advirtió la presidenta de The Center for Bioethics and Culture Network.

De acuerdo con Jennifer Lahl la reproducción asistida también ha dado paso a que existe la noción de “bebés de diseño”.

“Los padres permiten que los niños sean creados en un laboratorio y pueden eliminarlos porque no pasan ciertos procesos de selección. Todo el movimiento en torno a la idea de la selección del sexo ni siquiera es ‘Quiero un bebé’ es ‘Quiero un bebé en particular’. Nuestros hijos ahora son productos”.

Respecto a la subrogación, explicó, es muy diferente de la adopción en la que el niño ya ha sufrido un trauma y la adopción intenta ayudar a sanar a ese niño.

Con la gestación subrogada, señaló, los adultos están creando niños para satisfacer sus propios deseos con el pleno conocimiento de que van a quitarle el niño a su madre.

Las madres sustitutas tienen tasas altas de preeclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro, depresión posparto y enfermedades crónicas y esos riesgos se extienden al bebé y le causan problemas de salud.

Además, cuando una madre sustituta da a luz, a menudo se le quita el bebé inmediatamente y se lo entrega a los futuros padres.

“No podemos ignorar lo que sabemos, y lo sabemos desde hace mucho tiempo: los niños aman a su madre, la quieren. Cuando veo que estos bebés ‘mojados desde el útero’ son puestos en el pecho de extraños, ya sea una mujer desconocida o un hombre gay, ahí es donde el adulto lo hace por ellos, no por el beneficio del niño”, puntualizó Lahl.

ebv