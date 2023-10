Influencer usa redes sociales para enseñar la religión católica

Ciudad de México.— A sus 20 años de edad, Baruc Chapa, egresado del bachillerato general por la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey, comparte a través de redes sociales su pasión por la religión católica.

A través de TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, el joven mexicano, dijo que se convirtió en creador de contenido a raíz de la pandemia de Covid-19 al ver la necesidad crear una comunidad virtual que buscará encontrarse con Dios y seguir anhelando el amor de él.

“Una de las cosas que más me han dicho es esta ‘Eres tan joven, no desprecies tu tiempo en la religión, diviértete. Pero lo que yo siempre les digo es que no pueden juzgar algo que no conocen y la respuesta siempre será demostrar cómo me divierto siendo católico y agradando a Dios”, indicó Baruc Chapa.