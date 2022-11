Yuya “eres una gran mamá” la recompensan sus seguidores

Ciudad de México.- Yuya es reconocida como una de las pioneras entre los influencers y youtubers, pero últimamente comparte poco contenido con sus seguidores, la razón es que recientemente se convirtió en madre y como toda madre está en el proceso de adaptación, pero ella ha privilegiado la atención a su hijo.

En su perfil de Instagram es donde sube más imágenes y videos cortos, hace unos días compartió un tierno video en el que hace reír a Mar y ahí explicó que desde que nació su hijo la vida es más sencilla.

“Siempre amé vivir, pero desde que Mar y yo nos encontramos, la vida me parece más simple. Incluso yo me siento más simple. Me rio más fuerte y me rio por dos”.