“No se debe prohibir ninguna tradición o costumbre religiosa”: AMLO

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en favor de la libertad religiosa al advertir que no será aprobado el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara, sobre la prohibición de la instalación de nacimientos navideños en espacios públicos.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el proyecto, actualmente pospuesto en la SCJN, que contempla prohibir la colocación de nacimientos decembrinos en espacios públicos.

Al respecto, el mandatario señaló no está en favor del proyecto porque no tiene fundamento legal ni tiene que ver con nuestras tradiciones y nuestras costumbres; incluso señaló que es contrario a la libertad religiosa.

“No se va a aprobar […] yo le digo al ministro, ¿por qué votó para proteger a los defraudadores fiscales y por qué ahora quiere prohibir algo que tiene qué ver con la libertad religiosa, con la libertad de creencia?”.

“No se debe de prohibir ninguna tradición o costumbre religiosa, es un asunto de dogmatismo, hablando de las creencias…No deberían meterse con eso”



Dijo que representaría prohibir la celebración del hombre que más ha luchado por los pobres, porque Cristo fue un luchador social.

“En mi opinión es que eso no se debe permitir, ninguna tradición, costumbre, además, ¿en qué daña?, es un asunto de dogmatismo. No creo que se apruebe eso (…) hay que ver cómo está el proyecto, pero sí, creo que no deberían de meterse con eso”, puntualizó López Obrador.

Cabe recordar que a principios de noviembre la SCJN pospuso la discusión de un amparo promovido por un ciudadano en contra de que las autoridades de Chocholá, Yucatán, usaran recursos públicos para la instalación de un nacimiento en el Palacio Municipal.

