‘Distancia social’ será una serie de Netflix

Ciudad de México.- Social Distance (Distancia social) es la nueva serie que prepara Jenji Kohan, la creadora de Orange is the new black, con Netflix.

La serie está inspirada en el confinamiento global por la pandemia del coronavirus y se grabará desde casa.

El realizador será el latino Diego Velasco, con guiones de Hilary Weisman Graham.

“Nuestro trabajo como responsables es reflejar la realidad, y en esta nueva, extraña y desconcertante realidad que experimentamos todos, sentimos la pasión de encontrar la conexión mientras a la vez nos mantenemos a distancia”.

Así lo informaron en un comunicado los productores de Distancia social, y añadieron que estas circunstancias los han inspirado a contar nuevas historias humanas.

TE PUEDE INTERESAR: La serie documental del Barça llega a Netflix

Aún no hay un elenco confirmado, ni fecha de estreno de esta nueva propuesta de Netflix.