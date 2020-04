‘Matchday’, la serie documental de El Barça llega a Netflix

Ciudad de México,— A partir del 4 de mayo se retransmite en televisión la serie biográfica del gran campeón mexicano, Julio César Chávez.

‘El César’, como se denomina la serie del ex campeón del mundo en cinco divisiones, será el punto de partida de la apertura de ESPN Cine & Series.



El próximo lunes a las 22:00 horas en ESPN se transmitirá ‘El César’, una serie sobre Julio César Chávez, considerado como uno de los más grandes deportistas de México y Latinoamérica. Sus hazañas en el ring trascendieron fronteras, pero no muchos conocen al hombre detrás de la leyenda.

El primer tricampeón mundial en la historia del pugilismo mexicano, ocultó por muchos años algunos secretos, que serán revelados en esta serie, que incluye 26 capítulos de una hora.

Uno de los motivos que tuvo el gran JC Chávez para realizar la serie fue enviar un mensaje de vida, principalmente a aquellos que sufren de la adicción a las drogas. “Me arrepiento de haber hecho mucho daño, a mi esposa, mis hijos, mucha gente que me quería, cómo los lastimé, siempre he sido una persona buena, pero la droga y el alcohol me convertían en un demonio”, describió el excampeón de peso Superpluma, Ligero y Superligero.