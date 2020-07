(FOTOS📸) Espectacular amanecer de Don Goyo

Ciudad de México.— En las últimas semanas se logró aplanar la curva de contagios, pero hay que mantener la sana distancia, las medidas de higiene personal y, si no es indispensable, necesario, quedarnos en nuestras casas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego que se informó que descendieron los casos positivos en la Ciudad de México.

“Aquí aprovecho para agradecerle a todo el pueblo de México por el sacrificio, por el buen comportamiento. Sin necesidad de medidas autoritarias, la gente ha actuado en forma responsable y esto nos ha permitido enfrentar la pandemia, que no falten las camas, que no falte equipo, que no falten especialistas, que no falten los médicos, que se atienda a la población, no se ha desbordado el sistema médico, esto ha significado también salvar vidas”.

López Obrador dijo que en este sentido no ha sido en vano el sacrificio de la gente, por lo que insistió en convocar a todos a quedarse en casa si no tienen necesidad de salir a trabajar.

También le agradeció a los médicos y enfermeras, que a pesar de la fatiga trabajando sigue trabajando, arriesgando su vida para salvar la vida de otros ya que es realmente heroico lo que hacen.

Indicó que aunque en algunos estados está bajando el número de casos y en otros mantienen la atención por lo que están aumentado el número de camas como es en Tabasco, Nayarit y Tamaulipas.

Informó que 27 estados de la República ya cuentan con los recursos federales destinados a la salud pública, en tanto que deja un acuerdo firmado para que hoy mismo sean transferidos esos recursos a Guanajuato, Michoacán, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México.

El primer mandatario resaltó el trabajo de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien ha informado con apego a la verdad, lo que no le ha gustado a los conservadores.

Dijo que lo han estado hostigando durante todo este tiempo, pero el subsecretario logró ganarse la confianza de la ciudadanía por lo que tiene credibilidad ya que es un profesional de primer orden.

Siete24.mx

ebv